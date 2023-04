¿Quieres trabajar para Shakira? La cantante busca niñera y estas son las condiciones

Hay una nueva polémica encima de la mesa. Un medio extranjero ha filtrado que Shakira está buscando a una niñera en Miami. Todo lo que hace la cantante se convierte en objeto de crítica y esto no iba a ser menos. La están acusando de ofrecer unas condiciones demasiado bajas: quiere pagar poco dinero por mucho trabajo. Pero antes de profundizar en este aspecto, debemos hacer un breve repaso. La cantante se mudó a España cuando conoció a Gerard Piqué, pero realmente no se sentía cómoda. Sí, está agradecida, pero quería marcharse a Estados Unidos.

Shakira, cuando rompió con el empresario catalán, vio una oportunidad perfecta para empezar una nueva vida y confirmó que iba a establecerse en Miami. Usará una mansión que está situada en una lujosa urbanización porque para ella lo más importante es la privacidad de sus hijos Milan y Sasha. Quiere lo mejor para ellos, de ahí que esté buscando una niñera. La polémica ha surgido cuando han filtrado las condiciones del contrato. Están acusado a la cantante de ser poco generosa y de estar abusando de su condición de artista.

Las condiciones de la oferta

Hay una condición clara que no se presta a debate: la persona que entre a trabajar en la mansión de Shakira no podrá hablar con ningún periodista. Tiene prohibido desvelar cualquier dato íntimo sobre la familia. Debe encargarse de las tareas domésticas, pero sobre todo de los cuidados y necesidades de Milan y Sasha. Todo esto por 2.400 dólares. A simple vista puede parecer un sueldo suculento, pero dicen que en Miami es demasiado bajo porque la vida allí es muy cara. Por eso la ex de Piqué está recibiendo tantos ataques.

“Atención que Shakira está buscando niñera para sus hijos en Miami. Según el creador de contenido Jeffrey Ferney, la barranquillera está buscando una niñera para sus hijos a la cual le pagará 2.400 dólares al mes, más viáticos y también podrá vivir en esta linda mansión”. Estas fueron las declaraciones exactas de la presentadora americana que anunció la noticia. La condición más importante es que firme un contrato de confidencialidad.

Shakira no se fía y quiere ser precavida

La ex de Piqué es consciente de que es una estrella mundial. Cualquier dato sobre ella es una noticia muy jugosa, por eso exige que su niñera se comprometa a no desvelar nada comprometido. “La cantante no tiene ninguna preferencia en la nacionalidad de la niñera, pero la elegida no podrá hablar con la prensa y tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, por supuesto”, explica la fuente anterior. Para ella lo esencial es que la niñera se encargue de sus hijos y que esté pendiente de sus necesidades. Para el resto de tareas habrá más personal.

Las nuevas críticas de Shakira

Aseguran que el sueldo que ofrece la cantante es mucho más bajo de lo que pagaba en España. 2.400 dólares no son suficiente, al menos eso es lo que dicen. Además las condiciones son muy exigentes porque la futura empleada debe estar pendiente de Milan y Sasha constantemente. “Tiene que ser de tiempo completo, viviendo en la casa, no es uno solo, son dos y los tiene que llevar a actividades extraescolares”, informal al respecto.