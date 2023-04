Clara Chía, en el objetivo de los abogados de Shakira: van a por ella

Clara Chía Martí y Shakira Mebarak continúan con su particular disputa en un nuevo capítulo aparte de la lucha por el amor de Piqué, en el que la joven barcelonesa ganó por goleada y K.O. a la cantante colombiana, madre de los hijos del ex futbolista y empresario. Shakira no se rinde y su última decisión ha sido la de mandar a sus abogados a por la joven de 23 años, buscando la llave que le permita ir contra ella de forma legal como parte del acuerdo de divorcio al que llegó hace meses con Piqué y que, de alguna manera, permitió que Clara Chía tuviera más libertad a la hora de publicitar su relación sentimental con uno de los hombres más buscados de España.

El post publicado el pasado 2 de abril por Shakira sirvió como despedida de la cantante a una Barcelona en la que ha vivido más de una década. La colombiana se mostraba emotiva en una publicación en la que demuestra su amor por la Ciudad Condal, de la que se ha marchado para evitar ver a Piqué con su novia, una Clara Chía a la que Shakira culpabiliza de haberle quitado al padre de sus hijos.

«Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!», escribía Shakira en Instagram, en una publicación que muchos han vinculado a Piqué y a Clara, aunque con una sutileza de la que Shakira no había hecho gala –a propósito, clara-mente– en sus canciones post-ruptura.

‘Pelea legal’ entre Shakira y Piqué

Sin embargo, una vez completada la mudanza de la familia Mebarak, incluidos los padres de la cantante, Shakira tiene otro objetivo, para el que necesita del mejor trabajo de sus abogados. Ya establecidos en Miami, los hijos de la artista, Milan y Sasha, recibirán una vez al mes la visita de su padre, Gerard Piqué, tal y como se especifica en el acuerdo de divorcio. Sin embargo, Shakira, aunque sabe que tiene que ‘comerse’ a Piqué en su nueva vida, no quiere ni ver por su nueva ciudad de residencia a Clara Chía Martí, por lo que en el encuentro próximo que tendrá lugar entre los abogados de ambas partes, desvelado por la periodista Lorena Vázquez, se tratará un tema en el que el ‘equipo’ de Shakira intentará que Clara no viaje a Estados Unidos y no pueda disfrutar de su tiempo junto a Piqué y los pequeños Milan y Sasha, como es el objetivo de los abogados de Gerard.