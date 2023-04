La verdadera relación entre Clara Chía y los hijos de Piqué: no todo es lo que parece

La agencia de comunicación de Shakira anunció su separación de Gerard Piqué hace varios meses, pero el tema todavía sigue generando titulares muy suculentos. Por un motivo u otro siempre está de actualidad. Ahora ha salido a la luz cómo es la verdadera relación que Clara Chía, novia del empresario catalán, mantiene con los hijos de la cantante. Recordemos que Milán y Sasha, los pequeños de la familia, están muy expuestos desde que se confirmó la ruptura. La ex pareja no tenía nada económico en común, así que los niños era su único punto de desencuentro. Ambos lucharon por ellos, pero terminó ganando Shakira.

Se ha hablado mucho del acuerdo de separación que firmaron Shakira y Piqué. Lorena Vázquez y Laura Fa, las periodistas que descubrieron la ruptura, han asegurado que estuvieron semanas y semanas negociando. Los abogados de ambas partes se reunieron en infinidad de ocasiones, reuniones que han llegado a durar más de ocho horas. Finalmente Piqué se dio cuenta de que Shakira no iba a ceder: quería irse de España y quería marcharse con sus hijos. Por eso ha permitido que los niños se marchen. Lo que único que el importa es su bienestar.

Este es el secreto de Clara Chía

Se ha hablado mucho de la relación que Clara Chía mantiene con los hijos de Piqué. Han dicho que se han visto en contadas ocasiones y que los niños no tienen intención de crear un vínculo con ella, pero no es así. La verdad es que ambos conocen bien a la catalana. Lorena Vázquez ha explicado que Sasha y Milán han visto mucho a Clara en la empresa de Piqué. Eso no quiere decir que se lleven bien con ella, simplemente que la conocen desde hace tiempo y que han compartido bastantes horas con ella. De hecho Shakira se molestó mucho al conocer este detalle.

Lorena asegura que Shakira no quiere que Chía se mezcle demasiado con sus niños. Es más supuestamente Piqué también prefiere que guarde las distancias. “A Clara la tiene bastante alejada de sus hijos. Ella conoce a los niños en el entorno laboral pero nunca ha sido presentada como pareja de su padre. De momento ni ha convivido con los niños los fines de semana ni ha vivido con ellos momentos de ocio. Pero sí les conoce en el entorno laboral porque los niños han estado en el trabajo”, explica la periodista.

Clara no está invitada a Miami

Gerard Piqué viajará mucho a Miami para ver a sus hijos. Eso está confirmado. Lo que nadie sabe es donde dormirá. Resulta complicado de creer que reserve un hotel porque allí sus hijos no tendrán demasiada privacidad. Lo que sí está confirmado es que tendrá que viajar solo, como mucho con la compañía de sus padres. El empresario no puede hacer el viaje con Clara Chía porque la joven no es bienvenida. Shakira ha dado órdenes muy concretas para que no comparta ocio con sus hijos.

La exposición de los hijos de Piqué

Se ha hablado mucho de la relación que mantiene Piqué con sus hijos y todos los periodistas que han seguido el tema llegan a la misma conclusión. Sí, Gerard podría haberse portado de otra forma con Shakira, pero con los pequeños siempre ha estado muy atento. De hecho ha tenido varios enfrentamientos con la prensa porque siempre intenta que ningún reportero les pueda grabar.

Tampoco responde a ninguna pregunta incómoda para que la respuesta no perturbe al paz de los pequeños. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos ha hecho que los Milán y Sasha estén alejados del foco mediático. Todo lo contrario.