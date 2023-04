Shakira ya ha abandonado España junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, con los que empezará una nueva vida al otro lado del charco. Por su parte, Gerard Piqué verá bastante menos a sus dos pequeños, por lo que se apoyará todavía más en Clara Chía. Precisamente, la pareja ha sido fotografiada dando rienda suelta a su pasión y comiéndose a besos. El ex futbolista del Barcelona y su novia fueron pillados en el estadio del Andorra viendo el partido del equipo local frente al Málaga. Lejos de esconderse, ambos se mostraron más cariñosos que nunca.

Piqué no ha esperado mucho para demostrar lo feliz que está tras la marcha de Shakira, que se despidió públicamente de Barcelona en sus redes. El mismo día que la madre de sus hijos tomaba un avión privado y abandonaba la Ciudad Condal, ya fue captado por los fotógrafos de la revista Diez Minutos comiéndose a besos a Clara Chía en Andorra, donde acudieron con los padres del ex futbolista a ver el citado encuentro de la Segunda División de nuestro país.

El que fuera defensa azulgrana ha cambiado de estrategia en los últimos días y habla públicamente de su separación y de Shakira. «Ahora nos dedicamos a tirar el beef. Luego la otra ya, y no quiero entrar, pero también es un tema personal… El tema de tirar beed está muy bien, es la moda, es el zasca… Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal […] Pero no pensamos después en la otra persona ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide y digamos ‘oh, nos hemos pasado’? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí. Yo intento vivir mi vida y ya llega un punto en el que ya me es absolutamente indiferente lo que diga la gente», dijo en Jijantes.

«Yo te puedo poner un ejemplo. Mi ex pareja, que es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero», añadía Piqué, algo a lo que la cantante respondió en sus redes: «Orgulloa de ser latinoamericana».