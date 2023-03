El vergonzoso vídeo de Gerard Piqué con sus hijos: le llueven las críticas por la burrada que ha hecho en público

Los hijos de Gerard Piqué y Shakira se han convertido en una de las claves ineludibles en todo el culebrón escandaloso que rodea a la ex pareja, donde los dardos que se sueltan uno a otro tienen a los pequeños Milan y Sasha habitualmente en el centro de todo. Sin embargo, el último episodio que han vivido estos dos jóvenes protagonistas no tiene que ver, a priori, con nada que involucre a su madre, si no con una reacción para muchos desmesurada de su padre, en forma de bronca, que fue grabada y que se ha hecho viral en las redes sociales.

La situación se dio durante la celebración de la Final Four de la Kings League, torneo de fútbol 7 que organiza el propio Piqué a través de su empresa, Kosmos Global Holding, y en el que participan como presidentes figuras de la talla de Ibai Llanos, Iker Casillas o el Kun Agüero. Pues bien, la fase final se disputó el pasado fin de semana en el Spotify Camp Nou, fue un éxito de ventas y audiencia, un ’10’ para Gerard… excepto porque a sus hijos, invitados de excepción, no pareció gustarles mucho todo lo vivido.

En unas imágenes que también fueron grabadas se puede ver a Milan y a Sasha con claros gestos de aburrimiento, después de tres partidos en los que no conocían a los futbolistas y veían, en lo alto, a 90.000 personas alucinando con algo que ellos no sabían darle valor. De 10 y 8 años, respectivamente, a los hijos de Piqué y Shakira se les hizo largo todo el espectáculo de la Final Four de la Kings League, y alguna debieron organizar, para que Piqué les pegara la bronca de sus vidas en plenos asientos VIP del evento.

Todo, cómo no, fue grabado por un videoaficionado, en un documento que no tardó en llegar a las redes sociales y que a partir de ahí se ha difundido de forma rauda hasta convertirse en uno de los temas más comentados de lo que sucedió en el Camp Nou con la Kings League. En el documento se puede ver a Piqué reprimiendo a sus dos hijos, con especial hincapié en el mayor, Milan, y con ostensibles gestos de desagrado por algo que habrían dicho o hecho los pequeños. Una bronca en toda regla, de la que lo que aún no sabemos es qué pensará Shakira.

Clara Chía, presente en la polémica con Piqué

Milan y Sasha, además de aburrirse y llevarse la bronca de papá, compartieron en algún momento del acto de la Kings League tiempo con la novia de su padre, una Clara Chía Martí que si bien estaba en el evento en calidad de trabajadora de Kosmos Global Holding, no dudó en pasar un rato con su novio y con sus hijos, con los que se dice que se lleva de manera fantástica, aunque estos aún no sabrían que se trata de la novia oficial de Gerard, si no de una amiga del ex jugador del Fútbol Club Barcelona.