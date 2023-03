La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira sigue generando titulares muy jugosos. El periodista Alejandro Rodríguez ha visitado el programa de Telecinco ‘El Programa de Ana Rosa’ y ha desvelado cómo es la casa que ha enamorado a la cantante en Estados Unidos. Supuestamente quiere hacer la mudanza el próximo 1 de abril, pero este dato no está confirmado porque el entorno guarda un estricto silencio. Cada vez son más los que aseguran que Shakira está deseando salir de España, pero es complicado decir una fecha exacta.

Shakira, según la información publicada en el citado espacio de Telecinco, está muy interesada en una lujosa vivienda situada en una isla privada. Lo que más le gusta es que la mansión tiene un muelle al que se accede en barco. Lo quiere usar para esquivar a los fotógrafos. También es cierto que esta casa está situada en una urbanización estrictamente lujosa y es muy complicado entrar. Es otro de los motivos por los que quiere vivir ahí: dicen que en estos momentos necesita tranquilidad y distanciarse del foco mediático lo máximo posible.

Todos los secretos de la mansión

Tal y como han contado en ‘El Programa de Ana Rosa’, la nueva casa de Shakira solamente está al alcance de unos privilegiados. “La calle es de acceso público, pero cada casa tiene su propio portón y su privacidad”, explica el periodista Alejandro Rodríguez. La única forma de fotografiar la vivienda es pasando por la playa privada en barco, pero la ex de Gerard Piqué también tiene esto pensado. Cuando no quiere que le hagan fotos cubre el jardín con una lona de color blanco. “Pocas veces lo ha hecho. Generalmente, lo hace cuando quiere evitar ser el objetivo de los paparazzis”, explican en Telecinco.

Shakira siente que en España está más desprotegida y está deseando viajar a Miami para empezar una nueva vida. Está convencida de que sus hijos serán mucho más felices allí porque la casa es mucho más grande y también es bastante más privada. Ya lo tiene todo organizado. Piqué ha aceptado porque realmente quiere lo mejor para sus hijos y piensa que a nadie le viene bien una guerra mediática. Cada vez falta menos para que el futbolista tenga que despedirse de sus pequeños.

Shakira quiere estar cerca de su amiga

Shakira tiene una casa en Miami, pero en Telecicno aseguran que está mirando otra. No sabe cuál elegir. Supuestamente está muy interesada en una vivienda que está situada cerca de una de sus mejores amigas. En este momento necesita apoyo y cree que es la mejor opción. “Shakira estaría interesada en otra casa que no es de acceso público. Está en una isla privada. Es de un empresario indio y Shakira ha compartido con una de sus mejores amigas de Miami la intención de vivir cerca de ella”. No sabe si se mudará aquí o a la casa que ya tiene comprada, pero sí sabe que lo hará lo antes posible.

La cantante está pendiente de la salud de su padre

Shakira ha hecho varios intentos de salir de España, pero no puede hacerlo. Quiere dar el paso al lado de su padre y su salud no es buena. Ha intentado contratar un avión con servicio médico, pero en Telecinco aseguran que los trámites son bastante complicados. Por eso ha decidido esperar a que se recupere. La nueva casa tiene todo tipo de comodidades y su progenitor podrá continuar allí su tratamiento. Dicen que lo que más le interesa a Shakira es que su padre pueda andar tranquilamente por el enorme jardín de su mansión de Miami.