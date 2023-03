Shakira no aguanta más: está rota de dolor por la última jugada de Clara Chía

Shakira no podía haber llegado a imaginar, hace ya muchos meses, que su gran historia con Gerard Piqué podía acabar de la manera en la que lo ha hecho. Después de más de una década juntos y con dos hijos en común, Milan y Sasha, la colombiana vio como Piqué la dejaba por una chica mucho más joven que ella –y que él–, desatando un culebrón en el que ambos, sobre todo la colombiana, no han hecho más que tirarse los trastos a la cabeza. Sin embargo, uno de los golpes más duros para la artista llega ahora, e involucra a Clara Chía Martí y a la madre de Gerard.

Montserrat Bernabéu era un gran apoyo para Shakira en los tiempos en los que la colombiana compartió vida con Gerard Piqué, pero desde que se confirmara la ruptura, todo se ha torcido con su ex suegra, no ya rompiendo el vínculo personal que tenían, algo que podría parecer lógico, si no convirtiéndose en una de las enemigas íntimas de la intérprete de Monotonía y TQG, entre otros éxitos. En esta lista de personas odiadas también está una Clara Chía Martí que, para colmo, ha sucedido a Shakira y hay quien dice que ya tiene una mejor relación con la madre de Piqué de la que nunca tuvo la de Barranquilla.

Tal y como desvela la revista Pop Rosa, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, padre del ex del Fútbol Club Barcelona, están encantados con la presencia de Clara Chía Martí en la familia. Son muy liberales y no entran a juzgar si su hijo está o no con una chica doce años más joven que él. Lo que sí les importa son los modales y la actitud de la pareja de Gerard y ahí Clara cumple con creces. Es sencilla, madura para los 23 años que se acreditan en su DNI y muy divertida. Shakira podría cumplir esta otra premisa, pero las dos primeras no tanto, y en ello se incide a la hora de destacar a Clara por encima de la cantante colombiana.

La madre de Piqué, Montse, ya haría incluso planes concretos con Clara Chía sin la necesidad de que Gerard esté presente. Es algo que agradece y mucho el ex futbolista, que quiere que su pareja sea una más de la familia, siendo para ello clave la relación tanto con sus hijos, Milan y Sasha, como con sus padres. Se dice que Clara se lleva bien con los pequeños, pero con los mayores parece constatado que hay un feeling superior al que estos tenían con Shakira.

Clara Chía, más y mejor que Shakira

El motivo es la sencillez de Clara Chía con respecto al divismo de una Shakira que en muchas ocasiones iba de estrella incluso en escenarios privados, no sólo en comparecencias públicas. Esto no casaba con el perfil de los padres de Piqué, que se entenderían mucho mejor con una Clara que además habla catalán, el idioma en el que se comunican casi siempre en la familia de Piqué, por lo que la comodidad es superior a las particularidades de la ex de un Gerard que las tiene todas consigo para construir una larga relación con su novia actual.