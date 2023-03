Las fotos ocultas que Clara Chía no quiere que salgan a la luz: así era antes de estar con Piqué

La imagen que tenemos actualmente de Clara Chía Martí no es la que lucía la joven relaciones públicas hace tan solo un par de años, cuando permanecía totalmente alejada de la luz pública y sin todavía conocer a su actual pareja, el ex del Barcelona, Gerard Piqué. Todo lo que vemos ahora en Clara no existía de esta manera cuando se encontraba justo a la salida de la adolescencia, ya como mayor de edad pero aún demasiado niña en comparación a las imágenes que tenemos actualmente de ella.

Clara Chía Martí es ahora una de las personas más conocidas en toda España, al menos en lo que a la información del corazón respecta. Su noviazgo con Gerard Piqué ha hecho que cope portadas y un montón de noticias relacionadas con ella, con su pareja y, por supuesto, con la enemistad que le une a Shakira, la ex de su actual novio. Sin embargo, lo que no teníamos, hasta la fecha, eran fotografías de una Clara aún más joven que en la actualidad. Pero eso se ha terminado.

Las críticas a Clara Chía han llegado por varios frentes, sobre todo por parte del fandom de Shakira, derivadas de las canciones que compuso la colombiana y que son continuos dardos, tanto para Piqué como para su actual novia. Martí tiene actualmente 23 años, aunque hay informaciones que reflejan que podría haber cumplido ya los 24 pero las fotografías que ahora han salido a la luz datan de cuando era más joven y apenas acababa de comenzar su carrera universitaria con 20 años y una imagen diametralmente opuesta a la que ahora podemos ver sobre la persona que ha cambiado la vida de Piqué.

En las fotos se puede ver a una Clara Chía Martí mucho más joven, con el pelo más oscuro –lo que hace indicar que se ha podido teñir o dado mechas– y en una de las instantáneas con unas gafas de pasta a la moda de hace tres o cuatro años. Son las plataformas de fans de la propia novia de Piqué las que han difundido unas fotos en las que se muestra irreconocible, en plena post adolescencia, más joven e inocente que en la actualidad, cuando ya parece curada de espanto y cada vez más acostumbrada, a ser perseguida por los medios de comunicación a cada cosa que hace, o en cada acto al que acude junto a su famoso novio.

Adiós al anonimato de Clara Chía

Los juicios sobre el físico de Clara Chía Martí ya han comenzado y estas fotos filtradas podrían ser solo el inicio del destape del pasado de la actual novia del propietario de Kosmos. Gerard Piqué se ha reconocido como una persona protectora con su actual pareja, hasta el punto de no haber oficializado su noviazgo hasta hace escasas semanas, con la publicación de una foto junto a Clara en su cuenta oficial de Instagram. La salida a la luz de las fotos pasadas de Clara Chia supone un antes y un después en la pérdida del anonimato de la joven, quien ahora no puedo ocultar cuál era su cara antes de conocer a Piqué.