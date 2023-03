Pasan lo meses y la mediática separación entre Gerard Piqué y Shakira sigue dando que hablar en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. La última en romper su silencio y pronunciarse acerca de la sonada ruptura ha sido Nuria Tomás, ex novia de Piqué a la que precisamente dejó años atrás para iniciar su relación con la cantante colombiana.

Durante un acto de una marca celebrado en Madrid, la actriz catalana, a punto de pasar por el altar con su pareja y padre de sus dos hijos, August Puig Bosch, fue preguntada sobre la separación entre Shakira y Piqué y dijo esto: «No me quiero pronunciar. No sé, no opino porque no me he puesto a indagar. Tienen su historia. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo». El reportero también le preguntó si había escuchado la famosa canción de Shakira con Bizarrap: «¿Cómo no? La ponen en todo los lados».

Un desliz con ella

Una Nuria Tomás que también dio que hablar hace unos meses tras conocerse la separación entre Piqué y Shakira. Y es que el paparazzi Jordi Martín contó que el ex futbolista del Barcelona fue infiel a la colombiana en el año 2016 con su ex: «Nuría Tomás a día de hoy está felizmente casada y es mamá. En el año 2016 era una persona soltera. Este encuentro se produce en el apartamento de Núria. Es la primera vez que la nombro, esto es una primicia mundial».

«Fue en una concentración de la Selección Española. Estaba en Las Rozas y acude al apartamento de Núria en Madrid, se va en taxi y se ven durante dos horas. Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, por lo que ella tiene conocimiento de esta infidelidad», añadió el fotoperiodista sobre Piqué y la catalana.