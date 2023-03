Se hace viral en las redes sociales un vídeo en el que Gerard Piqué hace un feo a la prometida de De Jong y recibe duras críticas. Ocurrió hace unos años en la grada del Camp Nou, cuando la joven intentó sentarse al lado de su pareja y el ex defensa no accedía a cambiarse de sitio. Los presentes no daban crédito a lo que estaba haciendo Piqué, que se reía y no parecía preocupado. «Gracias Clara Chía por quitarle este cerdo de encima a Shakira. Bien lo dijo en la sesión ‘Pero trabaja el cerebro un poquito también’», dicen en redes.