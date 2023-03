Al amigo de Piqué se le va la lengua y suelta un bombazo sobre Shakira: ‘quizás es justo al revés’

Un amigo de Piqué ha revelado un bombazo sobre Shakira que ha sorprendido a todos, la realidad de esta separación podría estar cambiando por momentos. La pareja formada por Gerard Piqué y Shakira ha sido mediática desde el primer momento que se conocieron. Ella era una famosa cantante, él un jugar de futbol al que conoció en un mundial al que le ponía música y ritmo. Ambos se enamoraron y rápidamente formaron una familia, hasta que el amor se acabó y apareció Clara Chía.

El bombazo sobre Shakira que ha soltado un amigo de Gerard Piqué

Shakira podría ser muy distinta a como nos la imaginamos según un amigo de Gerard Piqué. Pese a todo lo que hemos pensado sobre ella hay datos que caen por si solos o son parte de un conjunto que desconocemos. Solo Gerard Piqué sabe realmente qué pasó entre ambos para que acabarán su relación.

Piqué nunca ha hablado de la madre de sus hijos, algo que pese a ser preguntado una y otra vez, evita. Guarda el máximo respeto después de una separación que podría haber sido distinta a lo que nos imaginamos por las canciones de Shakira. Para poder conocer la verdad, deberíamos tener las dos partes de esta historia.

Jordi Basté es un periodista y amigo de Piqué que ha hablado un poco sobre Shakira revelando uno de los secretos más íntimos de la cantante. Como amigo de la pareja ha comido con ella en varias ocasiones y en todas ellas, Shakira siempre hacía lo mismo. A modo de ritual, todas las comidas acababan igual.

El Nacional es el medio en el que se citan las palabras de Basté: “¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Algo que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado por ellos, he coincidido con ambos quizás 3 o 4 veces».

La imagen es muy importante para la colombiana que estaría cuidando al máximo la suya en esta separación de lo más mediática. Shakira es la persona que pierde el amor de su vida, el padre de sus hijos Sasha y Milán ya tiene otra relación que todo el mundo conoce, está con Clara Chía.