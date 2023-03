Gerard Piqué y Clara Chía podrían estar preparando su boda: todos los detalles

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí va viento en popa, tanto como para que el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona se esté pensando tomar una decisión junto a su novia que nunca se planteó en su unión con Shakira. Piqué y Clara se están planteando casarse, pese a la diferencia de edad, la cercanía a la ruptura del primero con Shakira e incluso que no lleven siquiera un año de noviazgo. Nada importa para la pareja de moda en este 2023, que podría acabar más pronto que tarde y con fecha fijada en el altar.

Clara Chía y Piqué viven desde hace semanas juntos, de forma oficial, en un apartamento lujoso que tiene el empresario y ex futbolista en una de las zonas más reputadas de Barcelona. Allí han establecido su nido de amor y poco a poco van consolidando una relación que durante un tiempo fue desconocida, para después pasar a ser extra oficial hasta que el propio Gerard publicara una imagen junto a Clara en su cuenta de Instagram, que daba la confirmación más deseada sobre el noviazgo.

Ahora, la periodista Mónica Vergara en el programa Fiesta, da una clave que puede acabar en boda para Piqué y Clara Chía en una fecha cercana. «Están enamoradísimos», aseguró, además de desvelar que la pareja ya estaría pensando en una boda que culmine una relación que se ha establecido entre las más seguidas, con sus apoyos y detractores, entre todos los personajes mediáticos en España.

En el programa mencionado con anterioridad hablan de que Piqué y Clara Chía habrían salido a cenar por Barcelona y que, ambos, además de mostrarse con la complicidad habitual de la que hacen gala, estarían hablando del día de la boda como uno de los mejores de sus vidas. Así llega una información que viene un tiempo sonando, debido a lo positivo que rodea toda la unión entre Clara y Gerard, pero que no se esperaba que fuera también comentado como algo real por parte de los protagonistas.

Shakira, Piqué y su ‘no’ a la boda

Piqué estuvo más de diez años en relación junto a Shakira, pero nunca pasaron por el altar. Por ello, el ex del Fútbol Club Barcelona puede recibir con ilusión esta oportunidad junto a Clara Chía Martí, doce años más joven que él. El motivo por el cual Piqué y Shakira, con dos hijos en común –Milan de 10 años y Sasha, de 8–, nunca se decidieron a pasar por el altar, es el ‘miedo’ con el que veía la artista colombiana el matrimonio. «Me asusta muchísimo», reconoció la de Barranquilla en su momento. «No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia», analizaba la que ahora es la enemiga número uno de una pareja que puede acabar con tal éxito que lleve, por primera vez en su vida, a Gerard Piqué a pasar por el altar.