Karol G y Shakira alcanzan el primer puesto del Top Global de Spotify con ‘TQG’

El pasado 24 de febrero veía la luz una de las colaboraciones más esperadas del año. Karol G y Shakira unían sus voces por primera vez en TQG, una canción incluida en Mañana será bonito, el nuevo disco de la artista de Medellín, donde ambas artistas mandaban un recadito a sus ex parejas, Gerard Piqué y Anuel AA.

Consolidadas como dos de las artistas colombianas más influyentes de todos los tiempos, y dos de las artistas latinas más escuchadas en todo el mundo, su unión musical tenía el éxito garantizado incluso antes de su lanzamiento. Y así ha sido.

Tras su publicación, la colaboración de Shakira y Karol G ha obtenido el éxito internacional que se esperaba. De esta forma, TQG ha alcanzado el primer puesto del Top Global de Spotify, siendo actualmente la canción más escuchada en todo el mundo.

Gracias a todos por el magnífico apoyo y por permitirme tener ya dos número uno globales en lo que va del 2023!

Thank u all for the amazing support and giving me two worldwide number 1 of 2023!! ❤️🥳🥳 https://t.co/H6DrQQzUfx pic.twitter.com/HB08iRfCkn

— Shakira (@shakira) March 4, 2023