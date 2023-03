Karol G y Shakira baten un nuevo récord en YouTube con ‘TQG’

Incluso antes de su confirmación y lanzamiento, cuando solo era un simple rumor, la colaboración entre Karol G y Shakira ya era un éxito. De llegar a suceder, sin duda provocaría toda una revolución en la industria. Y efectivamente cuando el rumor se convirtió en una confirmación se desató la locura entre los fans y los no tan fans.

El nombre de la canción finalmente sería TQG (Te quedó grande) y formaría parte del nuevo disco de la de Medellín, Mañana será bonito. Días antes del estreno se presentó un avance del videoclip oficial en Times Square en Nueva York, consiguiendo revolucionar de nuevo internet y a la mismísima ciudad.

En Spotify se encuentran actualmente en el puesto número 2 del Top 50: Global superadas únicamente por otra gran artista femenina como es Miley Cyrus. Flowers de la estadunidense es otra de las canciones del año estando tan solo a principios de 2023 y todo apunta a que TQG se sumará a esta lista. Habrá que seguir al pendiente de las cifras para ver si finalmente la dupla colombiana supera o no a la cantante.

Cambiando de plataforma, en YouTube han conseguido batir un nuevo récord con el videoclip oficial. Se trata de la primera colaboración femenina que más rápido ha alcanzado los 100 millones de reproducciones y han realizado esta hazaña en únicamente cuatro días. Cabe destacar que en solo las primeras 24 horas ya tuvo 40 millones de reproducciones y en la actualidad ya suma casi 120 millones. Este récord hasta la fecha lo poseía increíblemente también la propia Shakira.

Hace ya la friolera de nueve años, la colombiana lanzó con Rihanna a comienzos de 2014 su colaboración Can’t remember to forget you. De nuevo dos grandes exponentes femeninas dentro del panorama internacional musical consiguieron este hito de los 100 millones de reproducciones. En la actualidad, el vídeo acumula la impresionante cifra de 1.250 millones de visualizaciones.

