Se filtra el vídeo más íntimo y caliente de Clara Chía y Piqué

Clara Chía y Gerard Piqué no se cortan ni un pelo, la química entre ellos es tal que no han dudado en protagonizar un vídeo de lo más ardiente. La veinteañera Clara Chía ha hecho cambiar a Piqué, ya no es el hombre que vivía con Shakira, ahora es un adolescente enamorado que proclama su amor a los 4 vientos. Este Casio que ha cambiado por un Rolex ha sido capaz de sacar el lado más ardiente del exfutbolista tal como vemos en este vídeo que se acaba de filtrar.

Se filtra el vídeo más ardiente de Gerard Piqué y Clara Chía

La pareja formada por Gerard Piqué y Clara Chía vive en una luna de miel prácticamente eterna. Él dejó el futbol, pero sigue entregado a sus empresas, ella trabaja para una de sus empresas en el que tiene cierta flexibilidad horaria. Pueden permitirse una escapada a Andorra en fin de semana para disfrutar de su amor.

El vídeo que se acaba de filtrar podría ser la de un par de adolescentes que viven su primer amor en un restaurante comiéndose a besos, pero son Piqué y Chía. Una previa a una sesión en el hotel en el que se alojan que no ha dejado lugar a dudas, se quieren con locura y no se esconden de ello.

Shakira puede verlos en este vídeo que puede dar lugar a una nueva canción. Su ex ha rehecho su vida con la mujer que la ha dejado en un segundo plano. La estrella internacional nunca tuvo un momento tan pasional con el futbolista. Gerard literalmente está disfrutando al máximo de su novia de veinte años que nadie conocía hasta que se hizo pública su relación.

Viendo el partido del equipo de futbol de Andorra que tiene Piqué los dos han dejado volar su pasión. Gerard ya no ha estado pendiente del futbol como cuando iba a ver los partidos con su ex mujer, sino que ha estado en todo momento viendo a su nueva novia y besándola apasionadamente.

Clara Chía tiene a Piqué enamoradísimo tal y como hemos visto en este vídeo que se acaba de filtrar. Lo que pasará al final del partido es cosa de ellos, pero viendo como se quieren en público, seguro que han seguido igual de cariñosos en su hotel. Chía ha conseguido lo imposible, tener a un Piqué entregado más pendiente de ella que de su trabajo.