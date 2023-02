La canción de Clara Chía contra Shakira: «Hace tiempo que me compré el Casio»

Después de varias semanas expectantes por las declaraciones de Gerard Piqué y, sobre todo, Shakira después de llegar a un acuerdo definitivo y sellado para el divorcio de una de las parejas más mediáticas del planeta, la cantante colombiana apareció por sorpresa con una canción de impacto mundial, la BZRP Music Session #53, junto al productor argentino Bizarrap, que dio la vuelta al mundo repleta de ataques hacia Piqué y su novia, Clara Chía Martí. Pues bien, ahora, en otro contexto, se publicita la canción que le ‘devuelve’ la joven catalana a Shakira y que no deja indiferente a nadie.

Así las cosas, pasaremos de los «a ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh», del juego de palabras de «tiene nombre de persona buena. Clara-mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Clara-mente es igualita que tú, uh, uh, uh, uh» y, por supuesto, del famoso «Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio». Ahora lo que apunta a estar de moda es la canción que dedicaría Clara Chía a Shakira si fuera cantante.

Lo rocambolesco de la situación tiene una explicación. El programa Fiesta, de Telecinco, ha llevado la simulación al máximo nivel y como parte de ella, María Verdoy ha grabado la que sería la supuesta canción que le dedicaría Clara Chía Martí a Shakira como contestación al hit con Bizarrap. Como no podía ser de otra manera, los ‘puñales’ están presentes, buscando una mezcla entre humor y viralización dentro de uno de los temas de lo que va de 2023.

Desglosando la letra, nos encontramos con cosas como las siguientes. «Perdón, ya cogí otro mood. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón». La copia de la melodía y del sentido de la letra provocan la risa a cualquiera que esté un poco puesto en el tema. «Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh. Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía, uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh», reza la parte que más engancha de una canción que, por supuesto, no ha sido idea de Clara Chía, si no de un programa de televisión.

«Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas», se sigue entonando en una canción que por lo surrealista puede funcionar muy bien en redes, sobre todo por frases como esta. «Tienes fama, de cantante buena, y esta letra, va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh».

Shakira, con el nuevo hit en casa

Por si fuera poco con la nueva canción, en forma de claro vacile a la cantante y, sobre todo, a la situación que rodea a todo el culebrón, un reportero del programa que ha hecho la creación se ha trasladado hasta la casa de Shakira en Espulgas de Llobregat y le ha puesto el tema a la cantante a todo volumen, para que pueda escucharla y juzgarla. ¿Qué tal le habrá sentado a Shakira ver que se ha copiado su melodía para adjudicársela a Clara Chía?