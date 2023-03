El vídeo que demuestra que Piqué ha plagiado a Sálvame con su programa de la Kings League

«Gerard Piqué ha copiado a Sálvame», así abre la cabecera del reportaje que han preparado en el programa de Mediaset Socialité en el que prueban con imágenes y vídeos que el ex jugador catalán se ha basado en el Sálvame para las tertulias de su nueva competición deportiva, la Kings League, copiando ganchos, frases y fórmulas para dar las exclusivas y tener enganchada a su audiencia deportiva antes y después de los partidos de cada jornada.

«Tenemos todas las pruebas, todas, para demostrar que Gerard Piqué ha copiado Sálvame», avisan antes de lanzar el vídeo con el que demuestran los muchos paralelismos que existen con el programa de Mediaset y el show de Piqué e Ibai Llanos. Lo primero que hacen es poner en el foco que, en lugar de los habituales colaboradores que llenan los platós del Sálvame, ahora son los presidentes de los clubes de la Kings League los que cumplen ese rol: «Los rifirrafes entre sus colaboradores, que en este caso se llaman presidentes, cobran protagonismo e Ibai llanos se convierte en Lydia Lozano».

«Yo no voy a pedir más perdón», dice Lydia Lozano en un corte que comparan con otro de Ibai Llanos en el que dice: «No digas que te pida perdón cuando ya lo he cho por privado». No se queda ahí la cosa, ya que también destacan que «la estética es la misma: todos se sientan en sofás y comen como si estuvieran en su casa», mientras usan diferentes cortes en los que colaboradores de Sálvame y presidentes de la Kings League disfrutan comiendo en directo: «Además en ambos casos la alimentación prima antes que la vocalización».

En el reportaje también recuerdan que «en el show de Piqué también hay discusiones y amagos de abandonar el plató», como el encontronazo que tuvieron Ibai Llanos y Piqué que casi lleva al ex jugador del Barça fuera del plató del show de la Kings League. «También hay disfraces y ataques de risa», recuerdan con el momento icónico entrando como un Santo.

Este vídeo es una maravilla pic.twitter.com/J6IRdJRDq1 — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) March 6, 2023

Otro paralelismo que encuentran es con el gancho a la hora de lanzar y contar las «bombas» o «exclusivas», ya que en ambos modelos de programa usan la cuenta regresiva para anunciarlas como muestran en el vídeo o que también se marchan del plató en directo para atender llamadas con posibles exclusivas.