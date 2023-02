Saltan chispas en la Kings League: máxima tensión, insultos y amenazas con Piqué de por medio

No todo es de color de rosa en la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos. El formato está teniendo éxito, la liga está siendo seguida por cientos de miles de personas, entran nuevos patrocinadores, juegan estrellas de todo tipo… Sin embargo, también hay asperezas importantes entre los presidentes de los equipos, tal y como ha quedado de manifiesto en la última charla entre ellos.

Gerard Romero empezó advirtiendo que «se nota una tensión en el ambiente de la Kings League». Y llevaba razón porque justo después saltaron chispas. Gerard Piqué quiso dejar las cosas claras desde un primer momento y dirigió su mensaje a los presidentes de los clubes. El ex del Barcelona mostró su enfado por la actitud de los presidentes, a los que llamó «malcriados y que no sabían comportarse». Obviamwente, sus palabras no gustaron al resto.

Amenazas, avisos…

El mensaje iba dirigido en especial a Perxitaa, JuanSGuarnizo y Spursito. «Puedo hacer lo que quiera y si quiero repetir el partido lo puedo hacer. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen la Kings League», dijo Piqué, que reconoció su culpa por «no haber explicado con claridad la regla del 1vs1».

Piqué insiste en que no van a actuar cuando un árbitro falla en «un fuera de juego mal pitado o una falta, vamos a actuar cuando se esté aplicando una normal mal. Siempre voy a actuar lo que sea mejor para la liga, que nadie se piense que queremos beneficiar a uno o a otro, eso no es así». Pero la cosa no quedó ahí. Piqué también se dirigió a Ibai Llanos y a los demás presidentes que «han venido con amenazas de abandonar la competición les digo, aquí tenéis la puerta. Nos lo hemos pasado bien y no pasa nada. Dejáis el equipo y listo. Pero no queremos más amenazas, porque no las vamos a permitir y quien lo haga, se irá».