¿Quiénes son los presidentes de los equipos de la Kings League?

Uno de los grandes atractivos de la Kings League de Gerard Piqué son los presidentes de los clubes. El espectáculo está sobre el terreno de juego y con las reglas alternativas que hacen este torneo de fútbol 7 especial, pero en los palcos también están dando bastante juego los propietarios, que son ex futbolistas, periodistas o creadores de contenidos que atraen a cientos de miles de personas a las retransmisiones.

Muchos de los presidentes acuden cada domingo a Barcelona para ver en directo los partidos de su equipo y también los de los otros clubes, pero también es cierto que muchas veces hacen conexiones porque sus otros compromisos les impiden viajar hasta el Cupra Arena. Vamos a hacer un repaso de los máximos mandatarios de los equipos de la Kings League para conocerlos algo mejor.

Iker Casillas – 1K F.C.

Poco se puede decir de uno de los futbolistas más importantes de la historia de España. Iker Casillas fue clave en la selección nacional y en el Real Madrid y desde su retirada ha destacado por sus apariciones en las redes sociales y también en la televisión comentando partidos. Ahora ha dado el salto a la Kings League y también se ha creado un canal de Twitch.

Hermanos Buyer – Xbuyer Team

Javier y Eric Ruiz son dos jóvenes hermanos conocidos como XBuyer y MiniBuyer en las diferentes plataformas de creación de contenido como Twitch o Youtube. Con un canal dedicado al mundo del fútbol han logrado grabar vídeos con estrellas mundiales como Neymar. Están juntos en este proyecto de la Kings League, habrá que ver si PapaBuyer, su progenitor, que también tiene un canal de Twitch, se les une en próximas ediciones.

Kun Agüero – Kunisports

El Kun Agüero, que se tuvo que retirar precipitadamente tras sufrir un problema cardíaco siempre ha sido un apasionado de este mundo. Se abrió hace bastante tiempo un canal de Twitch y también creó su propio equipo de e-sports. Ahora asume la presidencia del Kunisports, equipo en el que ha podido contar con Javier Saviola.

Gerard Romero – Jijantes F.C.

Durante el último año y medio el crecimiento de Gerard Romero en Twitch ha sido brutal. Es periodista y en sus streams su temática favorita es la del Barcelona. En el último mercado de fichajes su repercusión fue espectacular, siendo el líder de referencia en todo lo que giraba alrededor de los fichajes del cuadro azulgrana. ¿Celebrará algún gol haciendo su mítica haka?

Ibai Llanos – Porcinos F.C.

No hay nadie que no conozca hoy en día a Ibai Llanos. Un combate de boxeo, ahí está. Las campanadas, ahí está. Un mundial de globos con VAR, ahí está. La Kings League, ahí está. Una carrera de caracoles, ya lo hará. Este creador de contenido vasco es el rey y no podía faltar en este torneo y en Gerard Piqué ha encontrado un socio perfecto para seguir revolucionado y creando los eventos más inverosímiles con los que reunir a cientos de miles de personas detrás de una pantalla.

Perxitaa – Los Troncos F.C.

Para las personas que pasan superficialmente por el mundo de las plataformas podría ser un desconocido, pero Jaume Cremades es uno de los mejores streamers de roleplay del panorama español. Sus vídeos con el famoso GTA o con el Minecraft le han valido para ser uno de los mejores de habla hispana y ahora quiere pegar el petardazo con el fútbol y con su equipo de la Kings League.

DjMariio – Ultimate Móstoles

Si alguien quiere saber o ver algo de cualquier videojuego de FIFA recurre a DjMariio. Sus vídeos con los mejores futbolistas del mundo y su pasión por el Real Madrid, además de sus reacciones cuando pierde o le marcan gol -DjLloros- le han convertido en un referente en YouTube en uno de los juegos más vendidos de la historia.

Rivers – Pio F.C.

Samy Rivera, más conocida como Rivers, es la única mujer que posee un club en la Kings League. La mexicana, nacida en 1998, es una de las streamers más seguidas de los creadores de contenido hispanohablante. Comenzó haciendo directos en Facebook y en 2021 dio el salto a Twitch, donde ha demostrado no tener techo con contenido sobre Call of Duty o Minecraft, entre otras cosas.

TheGrefg – Saiyans F.C.

El agitador de la Kings League. David Cánovas es el Piqué de los creadores de contenido. El murciano es capaz de liarla con un simple comentario y le da igual el revuelo que pueda levantarse. Durante un tiempo, hasta que Ibai Llanos se lo arrebató, ostentó el récord de más personas en un directo de Twitch cuando presentó su skin de Fortnite.

Juan Guarnizo – Aniquiladores F.C.

Este creador de contenido colombiano es uno de los más famosos en Latinoamérica. Nacido en 1997 tiene más de 7 millones de seguidores en Twitch y es un asiduo a todas las series que se han ido creando en los últimos años, participando a menudo con sus homólogos españoles en cualquier tipo de juego.

Spursito – Rayo de Barcelona

Martí Miras, conocido desde hace años como Spursito, es otro de los que comenzó en YouTube creando contenido de fútbol y que posteriormente se ha pasado a Twitch creando una comunidad bastante fiel. Este andorrano que reside en España es uno de los referentes del panorama actual y quiere conquistar el Cupra Arena con el Rayo de Barcelona.

Adri Contreras – El Barrio

Este joven periodista ha pasado por El Chiringuito o por Charlas de fútbol, pero ahora la está rompiendo en Tik Tok con esos vídeos cortos hablando sobre fútbol. Estuvo en el Mundial creando contenido y ahora quiere coronarse en la Kings League como Argentina lo hizo en Qatar.