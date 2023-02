Una bromita de Piqué le cuesta una pasta a un presidente de la Kings League

Ibai Llanos no tiene pelos en la lengua. El streamer vasco desvela en el programa que analiza la última jornada de la Kings League con todos los presidentes que, qor culpa del acuerdo y las bromas de Gerard Piqué con Casio, el youtuber Perxita perdió un patrocinador. Hace unas semanas, el ex del Barcelona reaccionó a modo burla al tema de Shakira y Bizarrap con el acuerdo con Casio.

«Tenemos un acuerdo con Casio, la Kings League ha llegado un acuerdo con Casio», dijo Piqué luciendo un reloj Casio en la muñeca. No debió sentar bien la broma a Perxita, pues parece que ese acuerdo le ha costado un patrocinador al presidente de los Troncos FC. «Voy a dar una exclusiva», comenzó diciendo Ibai Llanos antes de soltar esta noticia: «Por culpa del graciosito de Gerard Piqué con Casio se le cayó una marca. Perxita cuenta la historia».

Se compromete a pagarle

«A Perxita se le cayó otra cosa por tu culpa», señaló Ibai Llanos, a lo que Piqué preguntó: «¿Referente a lo de Casio?». «Bueno, una marca que a lo mejor deberías pagar», añadió el vasco. Piqué salió del paso asegurando que le dará a Perxita el dinero que recibió de Casio. «Tengo la foto del ingreso, lo enseño y te lo paso si quieres».

No todo es de color de rosa en la Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos. El formato está teniendo éxito, la liga está siendo seguida por cientos de miles de personas, entran nuevos patrocinadores, juegan estrellas de todo tipo… Sin embargo, también hay asperezas importantes entre los presidentes de los equipos, tal y como quedó de manifiesto hace unos días. El ex del Barcelona mostró su enfado por la actitud de los presidentes, a los que llamó «malcriados y que no sabían comportarse». Obviamente, sus palabras no gustaron al resto y hubo amenazas, insultos…