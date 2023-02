Las redes arden con el brutal zasca de Ibai Llanos a Gerard Piqué en una de las charlas de la Kings League. El ex futbolista intenta meterse con el streamer por la chaqueta que lleva pero el que acaba siendo ridiculizado es él. «Yo no me meto con lo que has comprado, te has gastado 7.000 euros para hacer el modernito con 40 años, de Balenciaga y tal. Pregúntale al de Balenciaga como ha hecho eso», le respondió cuando le vino a decir que había matado dos ovejas para hacer su chaqueta.