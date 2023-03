La traición de un compañero de trabajo de Clara Chía: «Llegó muerta, abatida, llorando»

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí ya es absolutamente pública, desde el momento en que el ex jugador del Fútbol Club Barcelona y actual propietario de la empresa Kosmos Global Holding, subiera en sus redes sociales una foto junto a la joven de 23 años. Sin embargo, todo el pasado entre ellos es una incógnita en gran medida debido a los rumores sobre que Piqué y Clara Chía pudieron haber comenzado su relación a escondidas, mientras Gerard aún seguía con Shakira. De lo que sí quedó constancia es de que el 24 de agosto de 2022 acudieron juntos a una boda en el Empordà, fueron fotografiados, y lo que se podía haberse traducido en un bonito momento se convirtió en una pesadilla, sobre todo para Clara Chía.

En aquella fotografía, la primera en la que pudimos ver realmente a Clara Chía, la joven no sale demasiado bien parada según la crítica, muy dura, con el vestido veraniego de rayas verticales que lucía, y con el propio físico de la novia de piqué, con un vestido del que se tradujeron, según los comentarios en la redes sociales, algunos kilos demás sobre lo esperado, siendo también comentado el peinado de la joven barcelonesa, con el pelo suelto y algo encrespado, seguramente debido a la humedad.

El autor de las fotografías de la discordia, el paparazzi Jordi Martin, desvela ahora cómo se tomaron la publicación de dichas instantáneas, publicadas en la revista Hola, tanto Shakira como la propia Clara Chía Martí. «En el momento en que supe que las fotografías saldrían a la luz, se lo comunique inmediatamente al hermano de Shakira y el día de la publicación Shakira estaba abatida», confesaba Martín en una entrevista reciente en Shirley radio.

Las imágenes tuvieron que ser duras para Shakira, quien aún guardaba silencio sobre el padre de sus hijos, y no se había abierto del todo a una venganza que llegaría por todo lo alto con la publicación de su canción con Bizarrap. Sin embargo, la que verdaderamente sufrió con la salida a la luz de las fotos fue Clara Chía Martí, no sólo por el impacto de verse en una portada de una conocida revista, sino por las críticas comentadas anteriormente que recibió por la fotografía.

La gran traición a Clara Chía

Además, un compañero de Clara en Kosmos traicionó a la joven, desvelando su sentir a un Jordi Martín que lo contaba en público. «Este verano, cuando hice esas fotos, que fueron una boda, Clara, si ya llevaba un vestido en rayas y se le marcaba un poco la barriga. Tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas a nivel», relataba el informador. «Un compañero de Kosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara, me dijo: Jordi, qué fuerte, Clara Chía ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que esas fotos le habían arruinado la vida, que el mundo entero le estaba criticando». Una reacción posiblemente desmesurada pero que le estaba el sentir entonces de de la protagonista por una portada para la que aún no estaba preparada.