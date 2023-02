El golpe en la mesa de la ex novia de Gerard Piqué: el anuncio más sorprendente

2023 es el año de Gerard Piqué, al menos en lo que respecta a la información del corazón. En la primera edición de su condición de retirado, el ex del Fútbol Club Barcelona ha comprobado que sin estar en activo como futbolista profesional puede seguir copando portadas, y es que su atractivo real para los medios está lejos de sus condiciones futbolísticas. Todo lo que rodea a Piqué genera morbo y la última decisión de la que fuera su novia antes que Shakira, Nuria Tomás, también lo ha hecho por el mero hecho de su relación ya muy pasada con el novio de Clara Chía Martí.

En el día de la primera pillada de los medios en un paseo romántico con Clara Chía, Piqué también salta al primer plano informativo por una decisión que le es ajena, pero cuya protagonista principal es una persona que durante un tiempo fue muy cercana a él. Nuria Tomás, la primera pareja que se le conoció a Gerard, justo antes de empezar con Shakira –aquí también hubo rumores de infidelidad– ha anunciado una decisión que puede cambiarlo todo con lo que respecta a su vida.

La hija del empresario jamonero Enrique Tomás, ha anunciado que pasará por el altar por segunda ocasión en los últimos tres años, y lo hará, curiosamente, con la misma persona con la que ya se comprometió en 2020. Nuria utilizó sus redes sociales, en las que cuenta con la nada desdeñable cifra de 75.300 seguidores, para contar que se casa de nuevo con su pareja, Agustí Puig Gibernau, con el que ya contrajo matrimonio en 2020, en plena pandemia.

Es este motivo, el del coronavirus, el que ha invitado a Agustí y a Nuria a volver a lanzarse y embarcarse en una boda, ya que los límites que todos pudimos conocer debido a la pandemia en 2020 limitaron en demasía las bodas, sin que pudieran acudir muchos seres apreciados por los novios. Así que tres años y dos hijos después, la ex de Piqué y su actual pareja han decidido volver a montar una boda… en la que Gerard no apunta a estar invitado.

Lo que tuvo Nuria Tomás con Piqué es pasado, pero durante un tiempo su nombre fue retumbando, en medio de dos tipos de rumores que de una manera u otra vinculaban a la ex con el entonces futbolista del Barcelona. Tomás, en el primer grupo de las habladurías nunca confirmadas, habría sufrido la infidelidad por parte de un Gerard que muy poco tiempo después de finalizar esta relación comenzó la suya con Shakira, de la que nacieron sus dos hijos Milan y Sasha.

Piqué y su ex novia, vidas paralelas

Pese a que se comentó y mucho que Piqué podría haberle puesto los cuernos a Nuria Tomás, lo cierto es que la cosa quedó ahí y no fue a mayores en gran medida por la discreción de la protagonista, que no dijo una palabra más alta que otra después de verse desplazada de la vida de Gerard. Nada que ver con lo sucedido con Shakira y su archiconocida BZRP Music Sessions #53 en la que despelleja sin piedad a su ex y a Clara Chía.

Lo otro que se habló sobre Nuria Tomás va en dirección contraria, teóricamente, a los primeros rumores, y es que llegaron a circular informaciones que aseguraban que después de su ruptura, Tomás y Piqué se habían seguido viendo e incluso teniendo algo más que amistad. ¿Pudo ser Nuria la primera infidelidad de Gerard con Shakira? Nunca lo sabremos, como sí que podemos asegurar que ella está feliz en una nueva vida y un matrimonio que se repite para confirmar que clara-mente, está mejor sin Piqué.