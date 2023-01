Esto es lo que Piqué regaló a su hijo pequeño por su cumpleaños: las fotografías enfadarán a Shakira

El mes de enero es quizás uno de los más especiales para Gerard Piqué y Shakira y es que aunque la pareja ya no existe como tal, son padres de dos niños cuyos cumpleaños se celebran precisamente en este mes. Milan, celebró su décimo cumpleaños el pasado 22 de enero y ahora ha sido Sasha el que ha cumplido 8 años, por lo que se ha revelado lo que Piqué regaló a su hijo pequeño por su cumpleaños con unas fotografías enfadarán a Shakira.

Qué ha regalado Piqué a su hijo pequeño

Fue este pasado 29 de enero cuando Sasha Piqué Mebarak cumplió ocho años y como ocurrió la semana anterior con el aniversario de su hermano, se hizo el fin de semana la fiesta de celebración. Una fiesta que se llevó a cabo en la casa de Shakira y aunque parece que todo se llevó con total tranquilidad entre la cantante y Piqué parece que no le gustará para nada las imágenes de su ex, con su nueva novia, Clara Chía, comprándole un regalo a Sasha.

En concreto, fue el viernes 27 de enero cuando Piqué y Clara Chía acudieron juntos a un conocido centro comercial de la Diagonal en Barcelona y se les vio felices comprando varias cosas, e incluso entrando en una farmacia lo que habría disparado los rumores de embarazo de Chía.

Piqué llevaba una bolsa de una tienda de productos de cosmética y Chía le acompañaba en sus compras. Entraron en una zona de videojuegos y por lo visto compraron en ella varias cosas para Sasha. Los testigos aseguran que Clara Chía eligió incluso algunos artículos.

La pareja entró en otras tiendas y EN las fotos reveladas por ‘Metrópoli Abierta’ se les muestras relajados y haciéndose fotos con todos aquellos que les reconocían. Unas fotos de las compras de regalos a Sasha que puede que no hagan demasiada gracia a Shakira ya que por lo visto no le gusta que la novia de su ex tenga nada que ver con sus hijos.

Así fue la celebración del cumpleaños de Sasha

Como hemos dicho, la celebración del octavo cumpleaños de Sasha Piqué se llevó a cabo el domingo y parece que todo fue tranquilo. De hecho, como se esperaba Clara Chía no acudió teniendo en cuenta que se desarrolló, como el de Milan, en la casa de Shakira.

Los niños estaban este pasado fin de semana con su madre, pero para poder preparar la fiesta, Shakira accedió a que Piqué llevara a los dos pequeños a comer con sus padres. Una vez la fiesta comenzó llevó a los niños a casa y se celebró el cumpleaños en mitad de una tregua entre la artista y ex futbolista por el bien de su hijo.