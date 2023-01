El hijo de Shakira lo cambió todo: traicionó a Piqué pidiendo esto a su madre

La BZRP Music Sessions #53 sigue trayendo cola y mucho, mucho contenido más allá de lo musical cuando nos acercamos a la semana desde su publicación en las principales plataformas, donde sigue batiendo récords como la más escuchada. Shakira, gran protagonista del tema al poner la voz pero sobre todo, por la dirección de la letra, sigue sumando adeptos dentro de las teorías sobre quién le ha ayudado a componer las frases, quién le dijo que fuera tan punzante en sus ataques y en una última, quién invitó a la cantante colombiana a colaborar con el famosísimo productor argentino Bizarrap.

Aquí salta la gran sorpresa sobre Shakira, ya que sin saberlo, cada uno puede hacer la lista que quiera sobre los músicos que podrían haberle aconsejado a la cantante nacida en Barranquilla para que colaborara con el Biza y así, de forma escalonada, poder sellar su venganza hacia Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí. Pero todos estaríamos equivocados, porque la inocente propuesta parece tener detrás al hijo mayor de la ya ex pareja más conocida de España, Colombia y gran parte del mundo.

Milan Piqué podría haber incitado a mamá Shakira a colaborar con Bizarrap, visto el éxito previo de las sesiones con Paulo Londra, Eladio Carrión, Morad y, por supuesto, Quevedo, con una canción que se convirtió en himno del verano sin importar la edad. El pequeño, de apenas nueve años de edad y según se reveló en un programa de Univisión llamado Despierta América, habría sido el dueño de la idea de que Shakira hiciera una colaboración en las BZRP Music Sessions, como gran fan del productor argentino.

«Y mientras ella sigue facturando y no llorando, ya se sabe quién le aconsejó que hiciera la canción con Bizarrap y ni se imaginan quién fue. Se van a quedar con la boca abierta, en exclusiva les contamos que se trata nada más y nada menos que de su propio hijo Milan. Resulta que es fanático de Bizarrap gracias a su más reciente éxito Quédate del cantante Quevedo y así el pequeño no dudó en que colaborara con él, el resto ya es historia y esto significa que claramente Milan sabe lo que está pasando», comentaban en el programa mencionado con anterioridad, dando la exclusiva sobre un tema candente dentro de la actualidad.

Teniendo en cuenta los constantes ataques de Shakira a su ex pareja, Gerard Piqué, y a la novia de este, Clara Chía Martí, finalmente, de haber salido la idea de Milan Piqué, no habrá tenido, con casi total seguridad el efecto deseado para el pequeño, que quizá no ha captado las indirectas de su madre pero ha podido leer o escuchar en sumos canales que la canción, más que una producción con millones de visitas y enorme éxito, se ha convertido en una guerra en la que mamá ataca sin piedad a papá por haber roto la familia.

Milan, centro de la disputa Piqué – Shakira

Esta no es la primera batalla que tiene a Milan Piqué Mebarak como centro de la disputa entre Shakira y Gerard, y es que hace poco más de una semana el mayor de los dos hijos de la ex pareja compareció en directo como cara visible de uno de los directos de Twitch protagonizados por el ex futbolista del Barcelona, ahora en relación con muchos de los principales streamers de habla hispana. Shakira, comunicado mediante, mostró su contrariedad por lo sucedido, aunque ahora es ella la señalada al haber lanzado su ataque hacia Piqué en forma de canción… involuntariamente propuesta por el pequeño Milan.