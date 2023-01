La operación estética que Gerard Piqué le ha pagado a Clara Chía

Clara Chía podría haberse sometido a una operación estética a sus 23 años, pagada íntegramente por su nueva pareja Gerard Piqué. Jordi Martín, un habitual de Socialité, ha dado a conocer esta noticia que golpea de lleno a la pareja de moda. Después de que fueran protagonistas de la canción del momento, ahora también están en el punto de mira por este cambio en Clara Chía. Martín ha dejado muy claro qué piensa de esta nueva relación y de la que se ha quedado atrás con Shakira de protagonista en sus redes sociales.

Gerard Piqué le ha pagado a Clara Chía esta operación estética

Jordi Martín ha dado la exclusiva y lo ha hecho en redes sociales. No ha dudado en exponer todo lo que piensa y sabe de la pareja mediática. Ha opinado sobre Piqué y Shakira, pero también ha dado a conocer un dato de Clara Chía que pocos conocían. La joven de 23 años ya habría pasado por el quirófano con la cartera de Gerard Piqué.

Gerard Piqué habría pagado los labios de su nueva pareja. Un retoque estético que se ha podido ver, según Martín en las fotos más actuales de Clara. A sus poco más de 20 años ha decidido hacerse este retoque que le habrá salido gratis, para tener el rostro que desea, con unos labios acorde a sus deseos.

El periodista ha publicado en sus redes sociales una carta dirigida a Piqué en la que dice que: “Mucha gente te apoya, pero yo sigo pensando lo que predije hace 12 años. Que esta relación te quedaba grande. Que tenías complejo de inferioridad con Shakira. Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas una niña de 23 años que te riera las gracias. Eres un inmaduro.”

Después de quedarse a gusto con esta explicación sigue con la noticia bomba: “A Shakira no le hace falta que nadie le pague sus retoques estéticos. A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios. ¿O no es así? Tuviste que contratar a Clara en tu empresa a dedo y ponerle un puesto que ni sus compañeros de Kosmos entienden.”.

Además de afirmar que gracias a su ex pareja, Shakira, Gerard consiguió clientes para su empresa: “Tuviste que recurrir a Shakira para crecer como empresario ya que conseguiste a Rakuten porque Shakira es amiga del CEO y ahora te rescinden el contrato por no pagarle a los tenistas y por las pocas expectativas generadas en la Copa Davis. Has sido, eres y serás siempre un mediocre»