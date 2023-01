Los compañeros de trabajo de Clara Chía la traicionan y revelan cómo está tras la canción de Shakira

Los ataques de Shakira en su canción con el productor de moda, el argentino Bizarrap, han propiciado un movimiento pocas veces visto en la historia de la música. El estreno de la sesión cuenta con un récord de visualizaciones en las principales plataformas, confirmación de su éxito como colaboración musical, pero también ha llevado a la colombiana al primer plano informativo, debido a la letra, dirigida en su totalidad a Gerard Piqué y como consecuencia también a Clara Chía Martí.

La joven modelo e influencer de 23 años inicia una nueva y feliz vida con Piqué, pero las consecuencias de su noviazgo la han llevado a ser portada en todos los medios del corazón, por los ataques de una Shakira que no ha dudado en mostrarse de forma pública con resentimiento, a través de las BZRP Music Sessions #53. Definida como un Renault Twingo y como un Casio, en comparación con el Ferrari y el Rolex con el que se autodenomina Shakira, conocer el estado anímico de Clara Chía se ha convertido en prioridad y sus compañeros de trabajo han ayudado a ello.

Se dice que Clara Chía recibió con estupefacción el tema de Shakira con Bizarrap, y que además, le pilló sola en casa, debido a que Piqué se encontraba de viaje por los Estados Unidos. Sea cual fuere la reacción, aunque la primera apunta a ser de incredibilidad, ya han pasado unos días de la noticia y poco a poco se va conociendo cómo se encuentra la joven a través de reacciones de sus allegados.

El programa Sálvame habría contactado con el padre de Clara Chía, que asegura que su hija se encuentra bien y, ya centrándose en los gustos musicales del progenitor de la novia de Piqué ahonda en sus preferencias por Vivaldi o Bach, de un estilo diametralmente opuesto al de Shakira. Pero también se han escuchado testimonios por parte de compañeros de la joven, que trabaja junto a Piqué y en estos momentos colabora con la organización del evento principal de Kosmos, la Kings League.

Clara Chía, la más trabajadora de la Kings League

Los compañeros de Clara Chía y de Piqué se refirieron sin tapujos a la joven en un directo de Twitch de Gerard Romero, periodista, streamer y uno de los presidentes de la Kings League. «Es una niña muy buena. Yo los domingos llego pronto a la Kings League, pero es que cuando yo llego, Clara ya lleva ahí dos horas. Está trabajando como la que más. Está en la caseta del staff, con todo el mundo preparando cosas, encima de todo, preguntando si todo está bien», indicaban. «Es muy trabajadora. lo pasó muy mal cuando los paparazzi la empezaron a seguir. Clara no se ha metido nunca en este negocio del famoseo. Lo que ha hecho Shakira con Clara no hacía falta. Pobre, una mica superada es pot trobar. Me parece muy buena persona y no ha de recibir ese palo tan directo», completó Gerard, quien conoce personalmente a Clara y empatiza con ella y su situación actual.

Además, la revista Semana, también centrada en asuntos del corazón, completa la información sobre la novia de Piqué. «Clara Chía está dolida. No sólo por lo que dice Shakira en esta canción que ya es viral, sino también por todos los memes y la sorna con la que se ha analizado cada estrofa especialmente en redes sociales. Además, durante horas se ha tratado este asunto en televisión, incluso en los Informativos, lo que deja ver que el efecto de Shakira es real. Millones de reproducciones en Youtube que no dejan de crecer y que revelan el seguimiento de esta historia en la que nadie imaginaba que Shakira sería tan directa».