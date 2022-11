Estalla el acuerdo entre Piqué y Shakira: Milan y Sasha se rebelan contra este punto

Casi seis meses después de que se hiciera pública su separación, Shakira y Gerard Piqué han llegado al acuerdo deseado por la custodia de sus hijos. El futbolista, que pensaba que tenía esperanzas de quedarse en Barcelona con ellos, vio finalmente como Milan y Sasha viajarán junto a su madre a Miami, donde establecerán su nueva residencia principal, mientras él tendrá que conformarse con periodos vacacionales y unos días estipulados al mes. Esta nueva vida no convence a Gerard, pero tampoco lo haría de cara a los pequeños, que amenazan con una rebelión para no tener que irse de España.

«Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal», informó la ex pareja en un comunicado conjunto, en el que buscaban esclarecer las dudas sobre las disputas entre ellos, aparentemente solucionadas para dar una realidad próxima a sus hijos. «Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo», completan.

Aunque los abogados de Piqué y Shakira afirmaron que ambas partes quedaron satisfechas con el acuerdo, del futbolista se dice que no lo está, al perder a sus hijos, llegando a contar con presión incluso por parte de sus padres, quienes no entienden por qué los pequeños se tienen que marchar a vivir a Miami. Sin embargo, el capítulo continúa abierto por la información de que Milan y Sasha tampoco quieren marcharse a Estados Unidos, ya que tienen su vida y sus amigos en Barcelona.

Pese a que Milan y Sasha vivirán en una mansión de lujo y en una ciudad vanguardista como Miami, los niños no quieren oír hablar de cruzar el charco y ya habrían informado a su madre de ello, tal y como publica el medio Informalia. En este aspecto, los pequeños quieren mantener su entorno, colegio, amigos y actividades habituales, algo que no podrán tener en Miami, y también podrían convivir con su padre y con los abuelos de ambas partes. Sin embargo, Shakira habría sido tajante, haciendo ver a sus dos pequeños de que la decisión está tomada y que es lo más positivo para los tres.

Viaje sin fecha a Miami

Por tanto y salvo que la rebelión de los niños llegara a buen puerto, cosa poco probable, Milan, Sasha y Shakira harán las maletas y pondrán rumbo a Miami, aunque podrían hacerlo a medio plazo, en pos de que los niños acabaran el presente curso escolar en Barcelona, donde lo han empezado. Para ello se debería retrasar el viaje definitivo, que no vendrá acompañado de Piqué, ya que pese a los rumores, el ya ex futbolista del Fútbol Club Barcelona no se encuentra en disposición de mudarse a Estados Unidos, aunque ello le podría dar la custodia compartida y más tiempo con sus hijos.

Por el momento, la única satisfecha con el cambio será Shakira, quien podrá alejarse de su vida en Barcelona y centrarse en la música en un paraíso para ello, como es Miami. Tanto Piqué como sus hijos Milan y Sasha deberán aguantar el cambio y adaptarse a él, mientras organiza visitas eventuales para visitar a los pequeños en Estados Unidos.