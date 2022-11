La reacción más esperada: los padres de Piqué, en pie de guerra contra Shakira

Gerard Piqué y Shakira habrían llegado a un acuerdo de separación y por la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, quienes permanecerán en Miami junto a su madre, a excepción de vacaciones y 10 días de cada mes. Los padres del futbolista, que sólo tienen dos nietos, han reaccionado y mostrado su contrariedad por la decisión tomada, a petición de la cantante colombiana.

La separación de Piqué y Shakira iba a contar con actores secundarios que iban a responder o pagar algunos de los acuerdos que tenía que firmar la pareja para sellar este cisma y continuar con sus vidas. Paradójicamente, después de semanas de rencillas hasta llegar a una conclusión final, sobre todo en el aspecto de la custodia de los hijos de la pareja, el problema llega de cara a los padres de Gerard, quienes para nada están de acuerdo en el dictamen por el que Shakira será la que tenga la custodia principal de Milan y Sasha, quienes se separarán de su padre y de sus abuelos paternos para afincarse en Miami, donde estará la nueva residencia principal de la cantante.

«Cuando vaya a Miami estarán con él todo el tiempo y necesita que vengan a España a estar con su familia. Sus padres solo tienen 2 nietos y están destrozados por esta decisión», vaticina la periodista Silvia Taulés, que ha hablado del caso y del malestar de los padres de Piqué después de conocer que no será Gerard el que tenga la custodia de Milan y Sasha y, que, por ende, los pequeños se irán a vivir con Shakira a miles de kilómetros.

El acuerdo al que habrían llegado Shakira y Piqué incluye los siguientes términos, en correspondencia con la custodia de sus hijos. Los niños se marcharán de Barcelona, donde tenía la familia su residencia, a Miami, concretamente a una lujosa mansión en la que vivirá la colombiana. Piqué estará con ellos en los periodos vacacionales, así como durante 10 días al mes, que podrían darse en la Ciudad Condal o en la propia ciudad de Estados Unidos. Es un acuerdo que, según Taulés, a Piqué no le apetecía mucho firmar, como puede parecer lógico al ‘perder’ a sus hijos durante demasiados días, ahora que sin su faceta de futbolista profesional iba a tener mucho más tiempo que dedicarles.

Piqué compareció en su último partido antes de su retirada ante Osasuna, en El Sadar, en Pamplona, pero no llegó a saltar al terreno de juego para jugar. El central fue expulsado en el descanso después de increpar gravemente al árbitro, Gil Manzano, algo que podría encontrar una explicación en su estado, derivado del acuerdo de separación con Shakira. «Había dormido muy poco. Ha firmado un acuerdo que no le apetecía firmar pero lo ha hecho por sus hijos, no estaba en su mejor momento emocional», afirmó Silvia Taulés sobre el asunto.

La nueva mansión de Shakira

La residencia de Shakira en Miami apunta a ser una exclusiva mansión, donde la cantante pueda reconectarse a tiempo completo con la música en un escenario en el que conviven muchos cantantes, caso de Ricky Martin, y otros artistas y actores como Jennifer López o Matt Damon. Valorada en 10 millones de euros, la finca cuenta con 750 metros cuadrados y varios edificios de diseño, con predominio del color blanco. Como extras, cuenta con un muelle, piscina, jardín y gimnasio dentro de la casa. Piqué, por el momento, no tendría intenciones de marcharse a Estados Unidos para estar más cerca de sus hijos, ni tampoco de abandonar Barcelona.