Gerard Piqué, en su último partido como profesional, persiguió a Gil Manzano tras pitar el descanso para reprocharle la expulsión a Lewandowski y terminó viendo la roja en su despedida como futbolista. El central azulgrana le señaló con el dedo y lo acompañó por la espalda hasta el túnel de vestuarios para terminar siendo expulsado.

Con el abrigo puesto y en pantalón de chándal, Gerard Piqué, suplente en su último partido como futbolista profesional, persiguió a Gil Manzano hasta el túnel de vestuarios para reprocharle la expulsión de Lewandowski y terminó siendo expulsado por sus continuas quejas contra el colegiado.

«¿Has visto a quién has echado?», le gritó Piqué por la espalda a Gil Manzano tras no hacer caso el colegiado del encuentro a la primera consulta del jugador azulgrana, mientras le colocaba el dedo en la cara. La discusión continuó en el túnel de vestuarios y el árbitro del partido no dudó en expulsar al central culé, que sin jugar, se despide del fútbol con una infame expulsión, que estropea el final de su carrera igualando a Stoichkov como el jugador más expulsado del Barcelona con 11 tarjetas rojas.