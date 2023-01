La desgarradora reacción del hijo de Shakira y Piqué cuando se tuvo que separar de su madre

Gerard Piqué y Shakira firmaron hace unas semanas su separación, en lo que supone la desvinculación definitiva de su matrimonio, pero no de la unión que deben mantener de por vida. Los hijos fruto de su casamiento, Milan y Sasha, son el elemento en común que tienen y tendrán para siempre, y en un régimen de custodia compartida, las despedidas cuando van de una casa a otra no son fáciles para los niños, sobre todo para el más pequeño.

Ha sido más de medio año de negociaciones con abogados de por medio hasta que se llegó a un acuerdo para el divorcio, sellado a finales de noviembre e incluyendo en él la custodia de Milan y Sasha. Los pequeños vivirán con su madre, Shakira Mebarak, en Miami, mientras que acudirán periódicamente a Barcelona, donde su padre, Gerard Piqué, comienza una nueva vida de la mano de su novia, la joven modelo e influencer Clara Chía Martí.

Estas navidades se ha visto el primer periodo excepcional dentro del acuerdo entre Piqué y Shakira con respecto a sus hijos y la custodia. En unas fotografías exclusivas, la revista Diez Minutos publicaba el momento en el que al ex futbolista del Barcelona se le podía ver acompañado de Clara Chía Martí y de sus padres, confirmando que tienen una muy buena relación con la nueva pareja de su hijo. En las imágenes, sin embargo, extrañó la reunión familiar sin la presencia de los pequeños Milan y Sasha.

En ese momento, Piqué no tenía a los niños bajo su custodia, si no que estaban junto a su madre, Shakira, tras un intento de intercambio que para nada fue sencillo para la pareja. Después de unos días con papá, Milan y Sasha tenían que irse con la cantante colombiana y según detalla el portal Panoramaweb, el pequeño no quería irse con su padre, o mejor dicho, separarse de su madre.

Las lágrimas del hijo de Piqué y Shakira

Sasha habría roto a llorar, desconsolado por la separación de Shakira, hasta el punto de resistirse a la marcha. «Llegó el momento y escuché la dura despedida de Shakira y su hijo pequeño que lloraba y gritaba ‘mami’, mientras se dirigían al garaje para irse. Y Shakira desde el otro lado del jardín gritaba ‘tranquilo, nos vemos pronto’», reveló el periodista Marc Leirado. A partir de aquí se han disparado los rumores sobre una posible mala relación de los niños con Clara Chía, pero al fin y al cabo, lo más probable es que lo estén pasando muy mal con el fin de la relación de sus padres y esta sea la reacción más común, acorde a su edad.