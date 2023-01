Las redes sociales arden tras el bombazo de la Kings League. El propio Gerard Piqué, impulsor de este nuevo proyecto junto a Ibai Llanos, anunció que un jugador en activo de Primera División jugará este domingo su competición manteniendo oculta su identidad, como fichaje del equipo de los hermanos Buyer. Los aficionados hacen cábalas y son varios los nombres que más se repiten: Riqui Puig, Denis Suárez, Isco…

Haciéndose llamar Enigma 69, jugará con máscara y el cuerpo tapado para tratar de que no se le reconozca, pues el proyecto de la Kings League es algo que le encanta y quiere participar, aunque sea solo una jornada y poniendo en riesgo su carrera… Tal y como han explicado en la tertulia previa de la jornada en Twitch, en el equipo del XBuyer Team participará un jugador activo de Primera, menor de 30 años, y del que no han dado ningún detalle más.

No quiere revelar su identidad

Piqué, acompañado de su hijo Milan, ha adelantado lo poco que se sabe sobre quién se encuentra bajo la máscara de Enigma, el jugador número 12 del equipo presidido por los hermanos Buyer y dirigido por Víctor González. «Anunciamos el jugador número 12 de los XBuyer. No quiere revelar su identidad, es un jugador de Primera División y va a jugar con máscara de lucha libre, y con todo el cuerpo tapado para que no se le reconozcan los tatuajes», decía en el streaming.

«Ha hecho muchas pruebas con jugadores y vídeos», decía Piqué. Sus compañeros de sofá le abroncaban que no diera más pistas: «No tires de la lengua tú tampoco, porque te complicas». Entonces el ya no tan pequeño Milan decía: «Entonces ha estado en las pruebas». El hijo del ex central del Barcelona puso en aprietos a su padre, pero finalmente fueron capaces de no dar mas pistas.