Esto es lo que hacen Clara Chía y Piqué en su piso de soltero

A pesar de que se habló de crisis y de que incluso podría haberse producido una infidelidad por parte de Piqué hacia su nueva pareja, lo cierto es que ambos siguen con su relación adelante y muy enamorados, no se separan ni un sólo momento. De hecho se dice que ya viven juntos en la casa del ex futbolista así que os contamos a continuación, qué es lo que hacen Clara Chía y Piqué en su piso de soltero.

Lo que hacen Clara Chía y Piqué en su piso de soltero

Después de la separación de Shakira y de anunciar que se retiraba como jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué está ahora centrado en su liga Kings League, en sus hijos, y también como no, en su novia Clara Chía que sigue bastante «desaparecida» y que apenas se deja ver tras el «boom» que supuso el lanzamiento del tema de Shakira con Bizarrap, en el que la cantante colombiana arremetía contra la pareja.

De este modo, Clara Chia y Piqué viven juntos en el piso de soltero de este que ubicado en la zona alta de Barcelona, siempre ha sido el «refugio» para el jugador, incluso cuando ya compartía su vida en otra casa con Shakira.

La pareja pasa mucho tiempo en el ático que Piqué tiene en la calle Muntaner de Barcelona y que está valorado en 4,5 millones de euros y donde por lo visto y según informa el podcast Mamarazzis que conducen Laura Fa y Lorena Vázquez, ya comparten como un «nidito de amor» y eso que no tenían planes de irse a vivir todavía juntos.

Sin embargo, lo mal que lo habría pasado Chía desde que se supiera de su relación con Piqué ha llevado al presidente de la Kings League a querer compartir su hogar con su pareja. De este modo pueden estar siempre juntos y de hecho, apenas salen de casa ya que por otro lado el piso es un auténtico «palacete» al que no le falta de nada.

Los hijos de Piqué conocen a Chía como una «amiga»

Eso sí, cuando Piqué tiene a sus hijos Clara Chía no está presente. Los niños, por lo visto, conocen a Chía de haberla vista en alguna ocasión y su padre se la ha presentado como una amiga pero no como su novia. Son muchos los cambios que están afrontando Milan y Sasha Piqué tras la separación de sus padres y su próximo traslado a Miami con Shakira, de modo que por el momento, Piqué ha decidido que cuando están con él pasen solos su tiempo y también, con sus abuelos paternos.

Así es el piso de «soltero» de Piqué

El ático en el que vive Piqué, ahora con Clara Chía, se encuentra en el barrio Sant Gervasi en Barcelona que aunque no es uno de los más caros de la ciudad condal, tampoco es de los más baratos. De hecho, el ex futbolista tiene como vecinos a algunos rostros conocidos como el ex presidente Jordi Pujol o en esa misma casa, de hecho, vivió antes que Piqué el también futbolista, Cesc Fàbregas y su mujer Daniella Seeman.

Piqué compró la casa hace diez años y decidió reformarla por completo para que no le faltara de nada. Tiene tres plantas para una vivienda de más de 500 metros cuadrados, en las que encontramos dos habitaciones gigantescas, cocina y comedor, varios cuartos de baño, sala de juegos, vestíbulo y una terraza con piscina privada cubierta y una zona chillout, culminado además por una claraboya acristalada de casi 10 metros de diámetro.