¿Primera gran crisis entre Piqué y Clara Chía? Las imágenes hablan por sí solas

Apenas seis meses después de que comenzase su relación, Gerard Piqué y Clara Chía han podido vivir su primera pelea en público. Hasta ahora todo habían sido imágenes de amor y cariño, pero parece que no todo es tan bonito como parece viendo este desencuentro grabado y publicado en Y Ahora Sonsoles.

En las imágenes se ve a los jóvenes muy serios. Parece que ya no son todo risas, felicidad y cariño entre ellos. Unas imágenes demuestran que, lo que iba a ser una cita romántica, podría haber acabado en discusión. La cara de la joven refleja tristeza e incluso resignación. Aunque parece que Piqué le está hablando, ella no lo mira y parece que algo ha ocurrido. En ocasiones anteriores, las fotos de Clara Chía han mostrado a una mujer muy diferente, alegre y muy enamorada. Quizás le estuviera recriminando algo que no le gustaba, porque el ex futbolista parecía darle explicaciones.

Un final de año diferente

Hace unos días, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo de divorcio, tal y como confirmaron ambos en un comunicado conjunto hecho público. La cantante colombiana se sale con la suya y podrá irse a vivir con sus hijos a partir de enero a Miami, mientras que los pequeños pasarán la Navidad en Barcelona con su padre y el resto de la familia del futbolista. Luego harán las maletas y cruzarán el charco con su madre para instalarse en la impresionante mansión que la artista tiene allí.

Por ello, es un final de año muy diferente para el ex futbolista, que está viviendo muchas emociones casi a la vez. Acaba de retirararse como profesional y disfruta de las últimas semanas de sus hijos en la Ciudad Condal antes de mudarse a Miami, donde Shakira quiere instalarse pronto para rodearse de familia y amigos y seguir con su carrera musical.