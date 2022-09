Dicho y hecho. Jordi Martín prometió desvelar dos infidelidades de Gerard Piqué a Shakira, y ya ha dado todos los detalles de una de ella. Ha sido en el programa Amor y Fuego de Willax Televisión donde el paparazzi, que está siguiendo muy de cerca el tema de la separación, ha contado que el futbolista del Barcelona fue infiel a la colombiana en el año 2016 con su ex Núria Tomás.

«Nuría Tomás a día de hoy está felizmente casada y es mamá. En el año 2016 era una persona soltera. Este encuentro se produce en el apartamento de Núria. Es la primera vez que la nombro, esto es una primicia mundial. Fue en una concentración de la Selección Española. Estaba en Las Rozas y acude al apartamento de Núria en Madrid, se va en taxi y se ven durante dos horas. Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, por lo que ella tiene conocimiento de esta infidelidad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Núria Tomás (@nuria_tomas)



«No hay foto, es una información que me entero yo al día siguiente. Fui a desayunar con una persona y me contó que pasó esto. No hay imágenes porque aunque yo hubiera estado en la puerta, Piqué habría entrado a un apartamento solo. Le doy un consejo a Piqué, que se ahorre gastos en abogados porque tengo grabada a la persona que me lo cuenta», añadió el fotoperiodista en su intervención en directo en el programa.

Pero la cosa no queda ahí, porque Jordi Martín ahora adelanta algunos datos de la próxima infidelidad de Piqué que va a desvelar pronto. Según el paparazzi, esta ocurrió en el año 2020 en los baños de una conocida discoteca de Barcelona, y las iniciales de la chica, que no es conocida, son J.P.