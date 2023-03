Sale a la luz lo que de verdad pasó entre Shakira y Piqué: no le va a gustar a Clara Chía

Clara Chía Martí y Gerard Piqué han construido una historia de amor que muchos querrían para hacer una película. Los rumores del comienzo de su relación se dieron más o menos hace un año, por lo que podríamos estar ante el primer aniversario del noviazgo de la pareja más famosa de la actualidad en la prensa del corazón en España. Sin embargo, aún muchos se preguntan cómo se dio el inicio entre ambos y parece que la información después de muchos meses sale por fin a la luz.

Lo que de verdad pasó entre Shakira y Piqué

Dentro de esta rocambolesca historia tiene un papel preponderante, por supuesto, Shakira Mebarak, la ex de Piqué que se ha encargado de darle picante por medio de sus canciones a la relación y a los posibles cuernos de su ex para marcharse con Clara Chía Martí, una mujer 23 años más joven que ella y que nació más de una década después del que es su actual novio. Y es que realmente, para constatar la ruptura entre Shakira y Piqué, tuvo que aparecer Clara Chía, pero para que la relación entre el ex del Fútbol Club, Barcelona y la joven relaciones públicas tuviera visos de triunfo, fue clave un movimiento de la colombiana.

Se dice que Piqué y Shakira no estaban bien, pero seguían juntos. En aquella época hace más o menos un año el veterano futbolista comenzó a frecuentar la noche de Barcelona, acompañado de su joven compañero en el Barça, un Riqui Puig que sería quien le presentara a Clara Chía. La joven era una de las mejores amigas de la novia de Riqui y trabajaba como camarera en un conocido local de copas de la Ciudad Condal, en pos de sacarse ese dinerillo extra para pagarse sus gastos, mientras terminaba sus estudios en la universidad.

Lo de Piqué y Clara fue un flechazo inmediato y pronto el futbolista tomó la decisión de abandonar la residencia familiar en Espulgas de Llobregat y marcharse a su piso de soltero, en el centro de Barcelona. Shakira no entendió esta decisión, todavía sin conocer la presencia de Clara Chía Martí en su vida. Por ello, y según informa el diario, ElNacional, intentó por todos los medios que Piqué no se marchara, y una vez ido, que regresara a casa con su familia.

Las cuatro súplicas de Shakira a Piqué

Cuatro habrían sido las llamadas de Shakira a Piqué, suplicándole que volviera con ella y con sus hijos Milan y Sasha, de 10 y ocho años, respectivamente. Buscando la unidad familiar y dando una última oportunidad a una relación sin visos de futuro. Gerard regresó a casa, pero la cosa no iba a durar demasiado. Shakira seguía enamorada, pero él no porque lo estaba de una joven barcelonesa que había cambiado su vida.

Por ello, días después de la rectificación de Piqué, el futbolista volvió hacer las maletas ya de forma definitiva y se instaló en su apartamento en el centro de Barcelona, dando carpetazo a la relación con Shakira y apostando por una nueva vida junto a Clara Chía Martí, con la que comenzó a acudir a ciertos actos privados como la boda del 24 de agosto de 2022 en la que se filtraron las primeras fotos de la pareja. Meses después y ya con el acuerdo de divorcio firmado con Shakira, Piqué presentaba públicamente a través de la redes sociales a una Clara Chía a la que ya conocía todo el mundo por los rumores y las instantáneas que se habían filtrado en los meses previos.