Clara Chía, «abatida y llorando» tras la publicación de las fotos más esperadas

Clara Chía Martí lleva ya muchos meses en el primer plano informativo, en lo que corresponde a la prensa del corazón. El motivo no es otro que la relación sentimental que mantiene con el ex del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, y que ha provocado que la joven de 23 años pase del más absoluto anonimato a copar muchas portadas casi cada semana. Debido a todo esto, Clara se está forjando como una mujer fuerte en este sentido, pero no siempre ha sido así, y es que con la publicación de unas fotos la novia de Piqué se mostró hundida y totalmente abatida.

Durante muchas semanas, Pique y Clara Chía vivieron su amor de manera oculta y escondida de la luz pública. Sin embargo, los rumores ya circulaban, de la mano de una potencial ruptura del entonces futbolista profesional con Shakira, y a la vez que este pudiera estar comenzando otra relación con una mujer catalana, mucho más joven que él. Esta chica era Clara Chía Martí y el 24 de agosto de 2022 ambos acudieron juntos a una boda en el Empordá, donde fueron fotografiados en un día idílico que acabó convirtiéndose en una pesadilla para la novia de Piqué.

La joven no sale muy bien parada según la crítica en unas fotografías, con las que no acabó nada satisfecha, que fueron realizadas por el Paparazzi Jordi Martín, uno de los más reputados del panorama nacional, y que además guarda una muy buena relación con Shakira, todo lo contrario que con un Gerard Piqué, al que ha criticado duramente en más de una ocasión por sus actitudes.

Las fotografías fueron publicadas en la revista hola y ahora el autor desvela cómo fue la reacción de Clara Chía como también de la propia Shakira. «En el momento en que supe que las fotografías saldrían a la luz, se lo comuniqué inmediatamente al hermano de Shakira y el día de la publicación, Shakira estaba abatida», confiesa el paparazzi Jordi Martín en una entrevista reciente con Shirley Radio.

El hundimiento de Clara Chía

Sin embargo, lo que realmente impresiona fue la reacción de Clara Chía a las fotografías publicadas por la revista mencionada y realizadas por Martín. «Este verano, cuando hice esas fotos, que fueron en una boda, Clara llevaba un vestido de rayas y se le marcaba un poco la barriga. Tenía el pelo así un poco encrespado y me acuerdo que eso fue una lluvia de críticas a nivel global», contaba el autor que a continuación revelaba la traición de un compañero de Clara en su empresa, a colación de las fotos publicadas. «Un compañero de Kosmos, la empresa de Piqué donde trabaja Clara, me dijo: Jordi, qué fuerte, Clara Chía ha llegado muerta, abatida y llorando, diciendo que esas fotos le habían arruinado la vida, que el mundo entero le estaba criticando». En ese momento, ese era el sentir de una joven de tan solo 23 años que empezaba a darse cuenta de la trascendencia de haber encontrado el amor con Gerard Piqué.