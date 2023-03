Clara Chía, hundida: obligada a pedir ayuda en plena calle tras ser increpada

Cuando Clara Chía Martí conoció a Gerard Piqué, se enamoró perdidamente de el entonces jugador del Fútbol Club Barcelona. Posiblemente, ni en sus mejores sueños la joven relaciones públicas, que por entonces trabajaba de camarera en un conocido local nocturno de la Ciudad Condal, hubiera imaginado que un año después llevaría ya varios meses de relación con una de las personas más influyentes de España. Sin embargo, esto también tiene su lado malo y Clara lo ha experimentado en sus propias carnes, pagando un caro precio por la fama que ahora se le atribuye debido a su noviazgo con Piqué.

El mal momento de Clara Chía

Primero fueron las canciones de Shakira, especialmente la perteneciente a las Bizarrap Music Sessions #53, en la que se suceden los dardos por parte de la colombiana hacia su ex, Gerard Piqué, pero también hacia una Clara Chía a que se le atribuyen frases como aquel «yo valgo por dos de 22» o el famoso «tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena, Clara-mente es igualita que tu».

Todo ello parecía superado por la joven, de quien se dijo que incluso había sufrido ataques de ansiedad, pero en las últimas semanas, lo que ha tenido que aguantar Clara Chía Martí es que los fans de Shakira la vean por la calle y le canten la famosa canción a la cara, en claro tono de burla.

Clara Chía Martí siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano e ir con la discreción por bandera. Así lo demuestra que hasta hace sólo unas semanas aún se mantuviera al margen de su relación con Piqué, oficialmente hablando. Se desconoce si fue la joven catalana o el empresario, propietario de Kosmos Global Holding, quien tomó la decisión de publicar aquella fotografía que oficializaba la relación entre ambos – ya conocida por todos–, pero lo cierto es que desde entonces se han sucedido los ataques a Clara Chía, quien habría vuelto a tener problemas relacionados con su estado de ánimo.

Clara Chía, llorando por ‘culpa’ de Shakira

Después de ver como los fanáticos de Shakira la toman como una enemiga y se burlan de ella cantándole la canción que la colombiana produjo junto a Bizarrap, Clara, según informa el medio El Nacional, se aguanta cuando escucha estas cosas, pero lo pasa realmente mal y cuando llega a casa, no puede contener las lágrimas. Se rompe.

Como no podía ser de otra manera, es Gerard Piqué su principal apoyo, con el que se desahoga y el que le invita a tomarse las cosas como hace él, sin darle mayor importancia y no dando pie a que Shakira se salga con la suya. Sin embargo, y aunque el tiempo todo locura, por el momento Clara Chía Martí no se ve con fuerzas para aguantar ella sola las burlas de todos aquellos que le desean mal después de todo el culebrón sucedido con Piqué y Shakira.