Un amigo de Piqué, desatado contra Shakira: cuenta sus peores intimidades

Se dice que Gérard Piqué no es amigo de los medios de comunicación y realmente esta es una realidad que ha ido demostrando el exjugador del Fútbol Club Barcelona a lo largo de los años. Cuando era futbolista, uno de sus hobbies preferidos era tratar de menospreciar a la prensa con aires de superioridad y una vez retirado los paparazzi han pasado a ser su diana en cada ocasión en la que se cita con ellos debido a su romance con Clara Chía Martí. Sin embargo, Piqué tiene un gran amigo dentro del mundo de la información, alguien de su círculo más cercano que ha hablado de forma pública desvelando un secreto de la que fuera pareja de Gerard, Shakira.

La colombiana, con casi total probabilidad, no estará contenta con el secreto que ha desvelado el periodista Jordi Basté, trabajador entre otros medios en RAC1, sobre ella y una de sus intimidades, que hasta el momento no habían salido a la luz. La colombiana conoce a Basté desde hace años, pero su relación con el informador es nula desde que se rompiera su relación con Piqué, quien es realmente el amigo del periodista.

Basté es debido a su amistad con una de las partes uno de los periodistas mejor informados sobre la separación entre Shakira y Piqué, y como tal dio información confidencial sobre el caso, eso sí, condicionada por su relación personal con el propietario de Kosmos. «Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque a la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal», comentaba Jordi en TVE-Cataluña.

Pero eso no sería todo y es que el periodista no se ceñiría al guion y, preguntado por su amistad con Gerard Piqué, desvelaría, por el camino, una de las intimidades de Shakira que no se conocían aún de forma pública y que está relacionada con la hora del almuerzo de la colombiana. «Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué. ¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Una cosa que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos quizás 3 ó 4 veces», aseguro Basté, aludiendo también a su faceta como cocinero y a las coincidencias con la cantante nacida en Barranquilla en la época de relación sentimental que mantenía esta con Piqué.

El temor de Shakira de salir mal de los restaurantes ya es conocido públicamente y en el portal Look, de OKDIARIO, hemos contado otro de los problemas que ha tenido la colombiana en los últimos tiempos. «Shakira vivía unas horas antes una terrible situación. Tras recoger a sus hijos del colegio, la cantante se encontró con un obstáculo en mitad de la carretera. Un repartidor había pinchado la rueda de su vehículo y esto impedía a Shakira entrar a su casa por unos de sus garajes. Incrédula, Shakira pedía ayuda a su hermano para que este sacara su vehículo del segundo garaje y ella pudiera acceder a la vivienda sin la atenta mirada de los periodistas que esperaban en la calle».