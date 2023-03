Shakira y Bizarrap ponen fecha a su primera actuación en directo

Cuando se cumplen dos meses desde su lanzamiento, Shakira y Bizarrap se preparan para interpretar su BZRP Music Sessions #53 por primera vez en directo. Los artistas ya se encuentran en Nueva York, donde este viernes participarán en uno de los programas más famosos de Estados Unidos.

Según anunció la artista de Barranquilla, la cita tendrá lugar este viernes 10 de marzo, a las 11.35 hora local, en el programa presentado por el humorista Jimmy Fallon, The Tonight Show. De esta forma, además de conceder su primera entrevista conjunta, también llevarán el tema, por primera vez, a un show en directo.

Desde su lanzamiento, la colaboración de Shakira y Bizarrap no ha dejado de batir récords. Una canción que alcanzó el número uno global en tan solo un día, consiguiendo también más de 50 millones de reproducciones en YouTube en apenas 24 horas.

Ahora, Shakira y Bizarrap tendrán la oportunidad de presentar su colaboración en directo por primera vez, y lo harán en uno de los programas con más espectadores de la televisión estadounidense, siendo los invitados con los que el programa de Jimmy Fallon cerrará la semana.

«Emocionada de estar de vuelta en Nueva York. Bizarrap y yo estaremos presentando nuestra sesión por primera vez en vivo en fallontonight. Nos encantaría saber de nuestros mayores fans y veros interpretando la canción», escribió Shakira en sus redes sociales.

«Mostradnos qué tan bien os la sabéis y tal vez podáis estar cerca de nosotros ese día. Usad el hashtag #Session53NYC, nuestros equipos estarán pendientes», ha escrito la colombiana en sus redes, de esta forma, anima a sus fans a seguir compartiendo vídeos con la canción a través de las redes sociales.

Happy #MusicMonday 🎶

We have an incredible week of music lined up for you with @ChancetheRapper, @Macklemore ft. @Morrayda1, @st_vincent + @theroots, @JYPETWICE, & @bizarrap + @Shakira!

🎧➡️https://t.co/b3Kf75nDmN pic.twitter.com/FwSbtei3Hh

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 6, 2023