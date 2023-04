«En tratamiento psicológico»: se desvela la situación más extrema de Clara Chía

¿Qué ha pasado con Clara Chía desde que Shakira ya no vive en España? Se está hablando mucho de ella porque está atravesando una delicada situación, de hecho ha tenido que pedir ayuda a especialistas. La joven se ha puesto en tratamiento porque no puede soportar la presión mediática. Le han acusado de haberse metido en una relación estable, pero ella todavía no ha dado explicaciones. Quizá si rompiera su silencio el público le entendería, aunque esto no va a pasar nunca. La situación se complica por momentos. Cada vez se filtran más datos y cada vez hay tensión.

Para algunos Clara Chía es la víctima de la situación. El único culpable es Gerard Piqué, quien estaba con Shakira y quien debería haber sido más respetuoso. La teoría es sencilla, pero la práctica es mucho más complicada. Muchos testigos aseguran que Clara también se ha burlado de Shakira. Esta información no deja en buen lugar a la catalana. Los fans de la artista están en pie de guerra, de ahí que Chía haya pedido ayuda para tomas las riendas del problema.

Clara Chía se burlaba de Shakira

La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Gran parte del público está al lado de Shakira, eso es incuestionable. Ha ganado la batalla mediática. Pero también hay un pequeño sector que ha alzado la voz a favor de Clara Chía. Estos últimos se han quedado sin palabras al descubrir que Clara fue la primera en burlarse de Shakira. Sí, la cantante lanzó un tema y dijo cosas como: “Cambiaste un Rolex por un Casio”. Pero detrás de todo esto hay algo que solo unos pocos conocen.

“Sus amigas y ella (Clara Chía) también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica, así la llaman. Esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara mosquita muerta. Ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos”, ha desvelado una fuente muy acreditada. Estas declaraciones le han dado todavía más fuerza a Shakira, aunque ella está en otra etapa. Se ha trasladado a Miami y tiene otros asuntos pendientes, como por ejemplo encontrar una casa que se ajuste a sus necesidades. Tiene un presupuesto de 50 millones.

El tratamiento psicológico de Clara

La novia de Piqué ha cometido errores y ahora los está pagando caros. Han asegurado que ha pedido ayuda a profesionales. Está desbordada. No se ha burlado de una persona cualquiera, se ha metido con Shakira, una de las artistas más poderosas a nivel internacional. “Clara Chía Martí está en pleno tratamiento psicológico. No la está pasando bien y le cuesta muchísimo la guardia periodística”, explica un periodista que sigue sus pasos desde hace muchos meses.

Las verdaderas intenciones de la novia de Piqué

Shakira se siente completamente traicionada. Clara Chía entró en su casa cuando ella todavía estaba con Piqué. Ha cargado contra el catalán, pero también ha acatado a la joven y nadie sabía el motivo. Ahora sabemos que detrás del engaño hay mucho más. Clara le habría faltado el respeto burlándose de su edad. Ha visto las consecuencias y se ha asustado, por eso ahora tiene otras intenciones. Quiere retirarse de la batalla y alejarse del foco.