Shakira ha cerrado, de una vez por todas, la puerta de la Monotonía. Atrás han quedado los años que compartió con Piqué como el amor de su vida para comenzar una nueva etapa lejos de la ciudad condal y con la mente centrada en sus nuevos éxitos profesionales. Después de comenzar una guerra fría con Te felicito y terminarla con TQG junto a Karol G, la de Barranquilla ha puesto todas sus ganas en su nuevo destino: Miami.

Su nuevo hogar

Mientras el ex jugador del F.C. Barcelona ha vuelto a encontrar la ilusión de la mano de Clara Chía, aunque no duda en hablar de su ex mujer en Twitch, la colombiana ha comenzado una nueva vida en una mansión de 750 metros cuadrados que ya le es familiar. Se trata de una propiedad que adquirió en 2001 por tres millones de euros y que intentó vender en 2018, sin éxito -a día de hoy, su valor alcanzaría los 10 millones de euros-. La mansión, completamente blanca y con grandes ventanales, está ubicada en North Bay Road Drive, uno de los distritos más exclusivos de Miami. De esta forma, la intérprete de Waka Waka se convierte en vecina de rostros tan conocidos como Jennifer López. La casa, con vistas al mar, fue construida en 1951 y cuenta con seis dormitorios, un gimnasio, una piscina, siete baños e, incluso, un muelle privado para poder salir a navegar siempre que la cantante lo desee.

Su comentado desahucio

Esta mansión en la que pasará mucho tiempo junto a sus hijos guarda pequeñas similitudes con su hogar en Esplugas de Llobregat, casa de la que fue desahuciada por su suegro. La colombiana recibió una carta de Joan Piqué en la que le anunciaba que tenía que abandonar la propiedad antes del 30 de abril, motivo por el que adelantó su mudanza a Miami. Fue a finales de septiembre de 2022 cuando la mansión dejó de ser propiedad de Shakira y Piqué y pasó a manos de Inversiones BCN Two & Two S.L, sociedad en la que Joan Piqué figura como administrador.

Un colegio de élite

Pero, ¿qué ha pasado con los pequeños de la casa? Shakira, después de mucho esfuerzo y varios desencuentros, llegó al acuerdo de llevarse a los niños a cambio de que su padre pudiese disfrutarlos en vacaciones. Ahora, Sasha y Milan comenzarán una nueva vida en Estados Unidos y la de Barranquilla ya ha elegido su colegio de élite. Según ha informado La Vanguardia, se trata del Miami Country Day, colegio fundado en 1938 y cuya matrícula oscila entre los 33.000 y los 46.000 dólares anuales que asumirán a medias. Será el próximo 11 de abril, después de las vacaciones de Pascua o spring break, cuando los pequeños comiencen en este colegio que está en el ranking de los 2o mejores de todo el estado de Florida.