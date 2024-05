Pese a que de momento la decisión está en stand by a la espera de que finalice definitivamente la temporada, el puesto de Xavi Hernández en el Barcelona parece completamente perdido. Joan Laporta explotó tras las últimas declaraciones de Xavi y no parece que vaya a cambiar de idea con respecto a su futuro, sobre todo conociendo parte de la conversación que mantuvo con el técnico tras el último triunfo ante el Rayo Vallecano donde aseguraron el segundo puesto de Liga que les da derecho a la próxima Supercopa de España.

Pese a que de puertas al exterior se intenta dar una imagen de calma, tranquilidad y de que no pasa absolutamente nada, la realidad, lo que trasciende del hermetismo que intentan que reine, es que el enfado de Joan Laporta no es baladí, es sustancial y suficiente para que su decisión no tenga opción de retroceso, no hay marcha atrás.

Para más inri, hubo más palabras de Xavi Hernández que han despertado malestar e incomodidad en Laporta, añadiendo más ese vaso que el presidente del Barcelona ve ya medio lleno. Las alusiones del técnico, de éxito, tras haber logrado sellar matemáticamente el segundo puesto que daba billete para la próxima Supercopa de España no sentaron nada bien al presidente blaugrana, molesto por ese conformismo, entiendo que no hay nada que celebrar por ser segundos.

La situación entre Laporta y Xavi es más tensa que nunca, tildándola incluso de frío. Se ha desvelado ahora el nuevo desencuentro que protagonizaron ambas caras visibles del actual proyecto culé tras el choque ante el Rayo Vallecano, en una reunión habitual entre ambos tras cada encuentro. «Por lo que me dicen, Laporta salió de este encuentro igual o más de enfadado porque Xavi le dijo que tenían que estar contentos por quedar segundos porque iban a jugar la Supercopa y que esto era un paso para seguir construyendo el equipo», apunta y detalla una de las frases que lanzó Laporta: «A ver si vamos a celebrar ser segundos en la liga».

Esta situación, desvelada por el periodista Sique Rodríguez en El Larguero de la Cadena SER, elevó aún más el actual malestar y enfado de Joan Laporta con Xavi Hernández, otro episodio más de disparidad en sus puntos de vista que no hace más que agrandar el problema entre ambos, lejos de apaciguar las aguas.

En cualquier caso, parece que la decisión que se tome, que está totalmente volcada hacia la destitución de Xavi Hernández, no se tomará hasta dentro de al menos una semana. La disputa de la final de la Champions League por parte del Barcelona femenino lleva a la cúpula a frenar cualquier decisión para no desviar la atención de lo deportivo más de lo que ya está desviada. El club gana así tiempo, tiempo para ver qué hará con el banquillo del primer equipo y quiénes de los nombres que están encima de la mesa encajan no sólo en estilo y valores, sino también en el comprometido aspecto económico que tantos dolores de cabeza está dando a Laporta.