Laporta ya coquetea con la SAD y pregunta a los socios del Barça si quieren cambiar el modelo del club

Lo que parecía imposible y se negó hasta la saciedad, ahora no lo es tanto. El presidente Joan Laporta ha preguntado a los socios del FC Barcelona, a través de un correo electrónico completamente anónimo y en una encuesta no vinculante, qué modelo de club desean para la entidad blaugrana, poniendo sobre la mesa la posibilidad de transformar al Barça en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

A todos los socios del Barcelona les llegó este pasado lunes 20 una encuesta en la que eran cuestionados por diversos temas relacionados con el club y el correcto rumbo en diferentes aspectos. Entre ellos, una de las preguntas y sus diversas opciones llamó poderosamente la atención de muchos de ellos, sobre todo por los escenarios que contemplaba.

En esta ocasión, a diferencia de otra encuesta reciente donde los socios se vieron obligados a poner la clave de socio para completarla, en esta ocasión la premisa era completamente anónima, dando confidencialidad de cada una de las respuestas y el parecer de cada uno de los socios.

Entre las preguntas y cuestionados que se le presentaban a los socios del Barcelona por parte de la dirección del club estaban aspecto como el momento deportivo que atraviesa en estos momentos el equipo que entrena Xavi Hernández -aunque no se pregunta con exactitud por el primer equipo de fútbol-, pero también otros referentes a la situación tanto económica, institucional y social de los culés. De hecho, por si quedaban dudas, también se pone en el foco a la gestión de la Junta Directiva que preside Joan Laporta con opción a valorarla del 0 al 10…

Entre algunas de las cuestiones que se hacen está la de si los socios creen que el club está mejor o peor que hace un año, cómo creen que estará el Barça dentro de un año en diferentes aspectos que se plantean. Otro de los aspectos que llama poderosamente la atención es el gran número de preguntas que hacen a los socios en lo referente al Caso Negreira, un total de seis, entre las que aparece esta: «¿Piensa que ha habido una campaña orquestada en contra del club?». También otras cuestiones sobre Montjuic y lo tedioso que está siendo para muchos de los socios con butaca, acudir al estadio esta temporada.

Laporta ya coquetea con la SAD

Y entre todas estas preguntas aparece la pregunta de Joan Laporta sobre transformar al Barcelona en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). «Mejor seguir como hasta ahora, propiedad de los socios. Mejor ser SAD, con accionistas. Mejor un modelo mixto con el 51% de propiedad de los socios», es la, para muchos, desconcertante pregunta que hacen desde el club sobre el modelo del club, ese que parecían inquebrantable en palabras de Joan Laporta, pero del que ahora dudan.

Y es que, como avanzó Eduardo Inda hace varios meses, las deudas económicas del Barcelona podrían obligar a Joan Laporta a convertir en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) a partir del próximo 30 de junio. Las deudas ascienden a 750 millones de euros y esta situación tan agónica en lo financiero está cerca de provocar un giro radical.

«Me cuentan que Goldman Sachs sigue apretando y le ha dado un plazo al Barça para que sea Sociedad Anónima. Quieren que sea antes de final de temporada. Obviamente, si pagan no, pero si no lo hacen quieren que se convierta en Sociedad Anónima. El Barça ya no es de sus socios, es de Goldman Sachs y resto de acreedores. La tela hay que pagarla y llegan los plazos y… Va a ser el 49% privatizado, en manos de accionistas externos y el 51% en manos de los socios. Estoy seguro que no están devolviendo el dinero ni en tiempo ni en forma», desveló en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones el pasado mes de febrero.