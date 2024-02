El Barcelona puede convertirse en Sociedad Anónima el 30 de junio

Las deudas económicas del Barcelona podrían obligarle a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva a partir del próximo 30 de junio. La cifra de dinero que debe el club presidido por Joan Laporta ya asciende a 750 millones de euros y esta situación tan agónica en lo financiero está cerca de provocar un giro radical.

«Me cuentan que Goldman Sachs sigue apretando y le ha dado un plazo al Barça para que sea Sociedad Anónima. Quieren que sea antes de final de temporada. Obviamente si pagan no, pero si no lo hacen quieren que se convierta en Sociedad Anónimo. El Barça ya no es de sus socios, es de Goldman Sachs y resto de acreedores. La tela hay que pagarla y llegan los plazos y… Va a ser el 49% privatizado, en manos de accionistas externos y el 51% en manos de los socios. Estoy seguro que no están devolviendo el dinero ni en tiempo ni en forma», desveló en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su sección de noticias.

Los fracasos deportivos de los últimos años, sumado a un gasto excesivo en fichajes que nunca acabaron de fructificar, han abocado al Barça a una situación realmente delicada y crítica económicamente. El director de este periódico ya avisó el pasado mes de noviembre de que Goldman Sachs, uno de los dos mayores grupos de inversión del mundo junto a JP Morgan, le pidió a la entidad que se transforme en SAD.

Estos dos grupos ya prestaron 1.500 millones de euros al Barcelona para emprender el proyecto de las obras del Spotify Camp Nou, por lo que estaban en pleno derecho de convencer a Laporta para que adopte por este nuevo modelo durante un tiempo en lo que el club se recompone económicamente. Este escenario es verdaderamente posible y la fecha señalada para que suceda es el 30 de junio, es decir, cuando finalice la presente temporada.

Un Barcelona en horas bajas está cerca de ser SA

El Barcelona vive momentos de gran incertidumbre, especialmente en el plano institucional. La directiva de Laporta, a su llegada en marzo de 2021, tuvo que tomar drásticas decisiones por la nefasta herencia que dejó Josep María Bartomeu. Una de las medidas más famosas fue la de llevar a cabo las palancas en los veranos de 2022 y 2023 para poder acometer operaciones con las que poder reforzar la plantilla.

El premio fue ganar la Liga la temporada pasada, pero la dinámica futbolística actual deja ver que esa decisión de hipotecar el club se puede volver totalmente en contra. Nada hace pensar que el Barça podrá darle la vuelta a la situación. Los ocho puntos de distancia con el Real Madrid hacen que el título liguero esté muy difícil y la única competición en la que los de Xavi Hernández siguen teniendo las mismas opciones que el resto es la Champions League, pero es una utopía.

Eliminados de Supercopa de España y Copa del Rey, el Barcelona está destinado a otra temporada de suspenso, con lo que eso puede repercutir en unas arcas que hace tiempo que dejaron de estar llenas. Por otro lado, en el seno del Barcelona existe cierto temor por una posible bancarrota a raíz del caso Negreira.

Pese a que públicamente varios directivos azulgranas han querido quitar hierro al asunto y afirmar que los patrocinadores están tranquilos sobre la posible sentencia, la realidad es que no es así. A las presiones de Goldman Sachs al conjunto azulgrana para convertirse en Sociedad Anónima se le suma el miedo de los mandatarios del club sobre los pagos de más de siete millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 18 años.