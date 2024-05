La última jugarreta del Barcelona para forzar la salida de una de sus estrellas

El Barcelona está trazando con Willy Hernangómez una estrategia que cuajó la pasada temporada con Nico Mirotic. El conjunto culé realizó este verano una gran inversión el que debía ser su jugador franquicia y todo va camino de acabar en una ruptura forzosa una temporada después. La relación entre el ex del Real Madrid y su entrenador Roger Grimau no es buena e incluso y ya se ha hecho pública. Como telón de fondo está la difícil situación económica del club y el contrato del ex de la NBA. Así que el drama está servido tal y como sucedió el pasado verano con el montenegrino y Cory Higgins.

Willy Hernangómez fichó el pasado verano por el Barcelona después de volver a Europa tras una carrera de más a menos en la NBA. Después de la negativa de un Real Madrid que tenía más que cubierta la posición de pívot, el conjunto culé volvió a tirar la casa por la ventana y después de desprenderse de Niko Mirotic de malos modos, fichó al ex jugador blanco para que ocupara el puesto de jugador franquicia del montenegrino.

Willy Hernangómez fue el fichaje estrella del pasado verano en el Barcelona pero lo cierto es que, por los motivos que sea, no ha logrado cumplir las expectativas de una sección que ha ido a la deriva durante toda la temporada y que tocó fondo tras quedar eliminado en los cuartos de la Euroliga ante el Olympiacos. Parece que el ex del Real Madrid ha pagado los platos rotos y las partes no lo ocultan. El jugador no se ha mordido la lengua ante los medios de comunicación y el técnico le dejó fuera de la convocatoria ante el Bilbao y sin minutos en la primera parte contra el Lenovo Tenerife.

Willy Hernangómez y Grimau

Willy Hernangómez no se cortó en opinar sobre la situación que ha vivido en la presente temporada en una entrevista reciente en la que mostró su malestar por los minutos que ha disputado en la presente temporada. El pívot ha promediado sólo 18 minutos en la Liga Endesa habiendo perdido el puesto de forma clara ante Jan Vesely. Lo curioso es que el ex del Real Madrid incluso ha caído en la rotación en detrimento de Joel Parra o Rafael Da Silva.

Por ello, no se cortó en una entrevista concedida a RAC1 en la que dejó claro que: «Por supuesto, me gustaría tener un rol mayor y ser más importante para el equipo». «No sé si ha habido algún partido en el que haya jugado más de 30 minutos. Quiero ganarme esa responsabilidad y mostrar que en 15 o 20 minutos es difícil hacer muchas cosas y ayudar al equipo», dijo en unas declaraciones que parece no le sentaron nada bien a su entrenador.

Tras la derrota en el quinto partido de los playoffs de la Euroliga ante Olympiacos, Willy Hernangómez también realizó unas declaraciones realistas que parece que no sentaron bien a su entrenador. «Defensivamente, hemos hecho un trabajo colectivo bastante bueno y en ataque ha habido situaciones en las que hemos hecho malos tiros o pérdidas. Somos un equipo muy amplio, con muchísimo talento y no hemos sabido aprovechar eso», afirmó en unas palabras que le relegaron aún más en la rotaciones.

Tras estas palabras, el pívot sólo disputó un cuarto de hora en la derrota ante Unicaja, se quedó fuera de la lista en la última jornada de la Liga Endesa ante el Bilbao y no disputó ningún minuto en la primera parte ante el Tenerife. Su entrenador aclaró que todo era una cuestión técnica y a su entrada en pista ya en la segunda mitad el pívot demostró en pocos minutos que merece más.

El Barcelona repite la historia con Hernagómez

Lo que está sucediendo en el Barcelona con Willy Hernangómez ya ocurrió en el pasado con otros jugadores a los que se empujó a salir para no tener que pagar un despido. En su día a Thomas Heurtel se le dejó tirado en el aeropuerto de Estambul tras conocer que habían negociado con el Real Madrid y a Cory Higgins también se le despidió este verano por el cumplimiento del plan de viabilidad económica fijado por el FC Barcelona.

Aunque aquí se lleva la palma lo sucedido con Nikola Mirotic, el jugador franquicia del Barcelona durante los últimos años que fue empujado a salir con el objetivo de ahorrarse el desorbitado salario de 11 millones brutos por temporada del jugador montenegrino. «En el día de hoy el FC Barcelona ha comunicado oficialmente a los representantes legales de Nikola Mirotic la decisión de rescindir el contrato profesional del jugador del primer equipo de baloncesto que le vinculaba con el Club hasta el 30 de junio de 2025. Esta medida se circunscribe en el cumplimiento del Plan de Viabilidad económica fijado por el FC Barcelona», anunció el club tras no llegar a un acuerdo con el jugador, lo que obligó a resolver en los juzgados este caso.

Visto lo visto con Mirotic en el último año en Barcelona, todo hace indicar que el jugador que le sustituyó como jugador franquicia, un Willy Hernangómez a que apunta a ser la nueva víctima de una entidad catalana que sigue a la deriva.