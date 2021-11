Riqui Puig pasa a estar representado desde estos días por la agencia que lidera Arturo Canales, el mismo hombre que lleva los asuntos contractuales de, ojo, Gerard Piqué y Xavi Hernández. El canterano catalán contaba hasta ahora con su padre como agente o encargado de todos sus temas contractuales. Hasta la fecha no había tenido ningún otro representante que no fuera él y es ahora, pocos días antes de la llegada de Xavi al banquillo del Barça, cuando el canterano sella su vinculación con esta agencia de representación.

Canales es actualmente uno de los elementos que está negociando y pactando la marcha de Xavi Hernández del Al-Sadd en Qatar, el mismo que ha puesto facilidades y entendimiento para que regrese el egarense al Barça. Es el mismo que en estas semanas ha logrado pactar la vinculación de Riqui Puig a su agencia de representación, como adelantó Cope.

El agente es bien conocido en el entorno blaugrana, no solo por todo lo que se viene negociando en esta semanas con Xavi, sino que también representa a Gerard Piqué o Samuel Umtiti del actual vestuario del Barça. O anteriormente a Rakitic. Con la pareja de centrales tuvo un papel importante Canales, que medió para pactar la reducción salarial de ambos futbolistas que requería desde el club. Con el francés el caso era más delicado y se logró reducir su importante masa salarial aunque aún no ha tenido minutos desde que selló su renovación a la baja.

El caso de Riqui Puig es delicado. Es un futbolista que desde que debutó con el primer equipo y se asentó en él, siempre ha estado en el foco de las dudas. A diferencia de otros canteranos no ha terminado de cuajar ni asentarse con cierta regularidad en los planes de ningún técnico. De hecho, su nombre ha estado ligado en varias ocasiones a las salidas. Notoria fue la que protagonizó con la llegada de Ronald Koeman, que le indicó la puerta de salida ya que no contaba con él. Éste decidió hacer oídos sordos, seguir en el club y ganarse una oportunidad. No le salió bien.

Esta temporada tampoco ha tenido protagonismo pese a las numerosas bajas del equipo y la ascensión de otros canteranos como Nico o Gavi, que le han ganado la partida al de Matadepera. Koeman le dio algunos minutos en la recta final de varios partidos de Liga, también Sergi Barjuan le otorgó 20 minutos ante el Alavés, aunque no le alineó ante el Dinamo de Kiev.

Desde que debutó en 2018, Riqui Puig solo ha disputado 44 partidos oficiales con el Barça entre todas las competiciones en los que aportó un gol y tres asistencias. En total no llega a 1.500 minutos de juego en estos años, unos números muy bajos para la etapa formativa del jugador. A sus 22 años está necesitado de minutos en una posición que está muy bien cubierta en estos momentos en el Barça con gente muy joven, más que él. El caso de Pedri González o la irrupción este curso de Nico y Gavi le han llevado a restar más posibilidades si cabe. También está en su zona Frenkie de Jong y han disputado minutos tanto Sergi Roberto como Coutinho.

Riqui Puig tiene vinculación con el Barça hasta 2023 tras la última renovación que pactó aún bajo la tutela de su padre. Ahora, con Canales como agente, se abre un nuevo escenario. Está por ver qué piensa de él y cómo afecta la llegada de Xavi Hernández a la presencia y minutaje de Riqui Puig en el primer equipo del Barça. O si es el propio egarense el que motiva y empuja al de Matadepera a que busque minutos fuera del club como hicieron otros tantos canteranos de La Masía.