Un punto separa el Atlético de Madrid de la tercera posición, lo que significaría mantenerse en el podio de la Liga por undécima temporada consecutiva, un hecho sin precedentes en la historia del club. El subcampeonato, en cambio, está casi imposible tras el triunfo del Real Madrid en Sevilla que obliga a los de Simeone a sumar los seis puntos que quedan y a esperar que los de Ancelotti pierdan en la última jornada en el Bernabéu ante el Athletic. Es la única combinación que les garantiza la plata.

Pase lo que pase esta tarde el Atlético saldrá tercero de la jornada. En el mejor escenario, con la plaza confirmada; en el peor, con sólo dos puntos de ventaja sobre la Real Sociedad a falta de cerrar la Liga la próxima semana en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal. El balance podría haber sido mejor, pero los cinco puntos perdidos ante los dos últimos clasificados, Elche y Espanyol, le han alejado de la segunda posición casi definitivamente.

Simeone recupera a Savic y Morata, que están ya disponibles y no sólo vuelven a la convocatoria, sino que puede que incluso den el salto al once inicial. Siguen de baja Oblak, Reinildo, Llorente, Memphis y Lemar, a los que no se espera ya hasta la próxima temporada. Puede que ni incluso eso, porque el media punta francés está en la rampa de salida y el Fenerbahce ha sido el primero en acudir a la llamada de los intermediarios.

Siete victorias consecutivas lleva el Atlético en casa, pero la Real suma dos empates en sus tres últimas visitas al Metropolitano. Será un partido exigente por los dos bandos y lleno de duelos individuales interesantes: Saúl acaba la Liga en un estado de forma que hacía años que no mostraba, Griezmann suma seis goles ya ante el que fue su ex-equipo y, en el otro bando, Kubo regresa a un estadio en el que el año pasado le dio con su gol en el descuento la victoria al Mallorca.

La Real Sociedad llega al partido en una situación inversa. Para ser tercero necesita no sólo ganar sus dos encuentros, sino que el Atlético también los pierda. Eso sí, tiene la Champions casi garantizada, aunque aún le faltan dos puntos porque el Villarreal, a cinco de distancia, le lleva ganado el golaverage. No estará Silva por lesión, pero el resto de titulares están disponibles, incluido Mikel Merino, que ha superado con éxito la última prueba. «Queremos ponerle un broche de oro a la temporada, éste es un partido de Champions», dijo ayer Imanol Alguacil en la previa del choque.

Alineaciones probables:

Atlético: Grbic, Nahuel Molina, Savic, Giménez, Hermoso, Carrasco, De Paul, Koke, Saúl, Griezmann y Morata.

Real Sociedad: Remiro, Aritz Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico, Mikel Merino, Zubimendi, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo y Sorloth.

Árbitros: Pulido Santana (campo) y Munuera Montero (VAR).

Estadio: Metropolitano, 19.00 horas.