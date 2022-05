El PSG piensa en Joao Félix para sustituir a Mbappé

En el Paris Saint Germain están cada vez más convencidos de que Kylian Mbappé acabará recalando en las filas del Real Madrid este verano. El delantero francés acaba contrato y su futuro «está casi decidido» y será «muy pronto» cuando dé luz a su destino, que será el Santiago Bernabéu. Pese a los intentos por retenerle, todos estériles, en París ya planean lo que será su temporada post Mbappé hasta la fecha su jugador más determinante y máximo goleador del equipo. Su objetivo: Joao Félix.

«Hay un jugador que les gusta, y mucho. Ese jugador es un futbolista del Atlético, portugués, que me encanta y el Cholo no le ha sacado partido: es Joao Félix. Un jugador impresionante que costó 127 millones y que tarde o temprano si no se le saca rendimiento tendrá que salir», dijo Eduardo Inda en su sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

En el PSG ven ya hecho lo de Mbappé y el Real Madrid y tienen decidido que Joao Félix puede ser el jugador que ocupe el vacío que dejará el francés en el frente de ataque. Una vez que se confirme y consume el adiós de Kylian, el club parisino tomará la ofensiva por el delantero portugués del Atlético de Madrid. El jugador tiene aún contrato hasta 2026 con el club colchonero y su valor de mercado, tras varias temporadas en las que no ha terminado de explotar, ha bajado hasta los 70 millones de euros, pese a que llegó a estar tasado en 100 kilos.

El Atlético de Madrid pagó por Joao Félix casi 130 millones de euros al Benfica en 2019. Es la operación más importante realizada hasta la fecha por el club colchonero por un futbolista. Se fichó al portugués pensando en que sería el eje central de un proyecto ya consolidado pero necesitado de nuevos líderes. Con Joao se fichaba juventud, 19 años, pero también un irrefutable impacto en la élite con el Benfica. Sin embargo, tras tres años en el Madrid, su rendimiento ha sido irregular y ha estado lejos de consolidarse.

111 partidos después, Joao Félix sólo suma 29 goles y 15 asistencias en estas tres temporadas. Con una lesión en el isquitotibial izquierdo, posiblemente sea baja ya para lo que resta de temporada. Este curso, en el que se esperaba mucho más de él, sólo ha logrado 10 goles y cinco asistencias en 35 partidos. Mismos números que el pasador curso en 40 encuentros.

A sus 22 años y tras tres temporadas en el Atlético, Joao Félix no ha explotado como futbolista. Es una evidencia, el gran proyecto de jugador que apuntaba a ser tras su gran última temporada en el Benfica no ha llegado a confirmarse en Madrid. De hecho existen ya muchas voces críticas dentro del club que no confían en el jugador, al que le ven incapaz de adaptarse al modelo del Cholo Simeone. Es por esto por lo que en los últimos meses se ha hablado mucho de la posibilidad de dar salida al portugués.

A todo esto hay que sumarle el propio malestar de Joao Félix con el entrenador argentino en algún tramo de la presente temporada. El portugués ha jugado en muchas posiciones diferentes, también en diferentes sistemas, pero el Cholo ha sido incapaz de sacar lo mejor del luso. Han sido varios los encontronazos, con algún que otro cruce de declaraciones que avivó la polémica.

El Atlético de Madrid está abierto a escuchar ofertas por Joao Félix. Es un jugador que costó casi 130 millones de euros, que tiene uno de los contratos más importantes de la plantilla, y que no está dando el rendimiento que le corresponde a un futbolista llamado a marcar diferencias en base a la confianza depositada en él. Es por eso que desde el club valoran su salida siempre y cuando llegue una oferta interesante por él, similar a lo que se pagó por él en 2019. Parece difícil.

Los colchoneros tienen a su favor que el club más interesado por él, que no el único, es el PSG. Los parisinos han hecho grandes inversiones estos últimos años, pagando millonadas, sin ir más lejos este último año con algunas de sus incorporaciones. Los 130 millones que costó en 2019 parecen difíciles de recuperar pero sí una cifra más similar a su actual valor de mercado, de 70 millones de euros. Si el PSG quiere a Joao tendrá que apostar fuerte por él.