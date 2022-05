Mbappé, recta final

«Se acabó». Estas dos palabras, pronunciadas por Kylian Mbappé durante la celebración de la gala del fútbol francés, donde fue elegido como mejor jugador galo, significaron el antepenúltimo capítulo de un culebrón que se ha extendido durante varios años. El delantero dejó claro ante todo el mundo que ya ha tomado la decisión y esa decisión pasa porque la temporada que viene lucirá la camiseta del Real Madrid. Todo está hablado y atado, por lo que ambas partes sólo tienen que ir descontando fechas en el calendario para terminar de unir sus caminos.

La idea de Mbappé es anunciar que no continuará en el PSG la próxima semana. Sólo dirá que no seguirá en el conjunto galo. En ningún momento develará que su siguiente equipo es el Real Madrid. Eso quedará para más adelante y será cosa de la entidad madridista. El francés esperará a que se acabe la Ligue 1, ya que los parisinos todavía tienen que jugar un partido el próximo sábado ante el Metz en el Parque de los Príncipes, para desvelar una decisión que dejó entrever durante la entrega de premios.

«Lo sabremos muy rápido, está casi hecho. Mi elección está hecha, sí, casi», aseguró el francés, que posteriormente dio un paso más dejando claro que «hay que respetar a todas las partes». «Yo también tengo prisa, pero no soy sólo yo. Se acabó, faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto, antes de la concentración con Francia», añadió.

Mbappé aprovechará los próximos días para definir junto a su entorno cómo anunciará que no seguirá en el PSG. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, el futbolista quiere salir bien de París, de donde es su familia y donde seguirá jugando su hermano. No quiere tener el más mínimo conflicto con el sector más radical de la afición parisina. Por lo tanto, es muy posible que no anuncie su decisión justo al terminar el encuentro frente al Metz y sí a lo largo de la semana.

Silencio hasta después de la final

Mbappé tiene claro que anunciará su decisión la próxima semana, pero no dirá que se va al Real Madrid. El club blanco estará en todo momento al margen de estas declaraciones, ya que está centrado en la final de la Champions que, precisamente, se jugará en París el próximo 28 de mayo. Por el Bernabéu guardarán silencio y no será hasta después del duelo contra el Liverpool cuando anunciarán que Kylian es nuevo jugador blanco.

El plan del Real Madrid es que una vez finalizada la temporada y, si todo va bien, celebrar la Decimocuarta como se merece, anunciar el fichaje de Mbappé. Los blancos podrían hacerlo a lo largo del mes de junio o en los primeros días de julio, ya que el objetivo sería presentarlo con honores antes del 4 de julio, día en el que en principio los hombres de Carlo Ancelotti regresarán al trabajo para comenzar la pretemporada.

Todo atado

Durante este año el Real Madrid y el entorno de Mbappé han estado en contacto permanente. Un fichaje de estas características obliga a cerrar un gran número de acuerdos. Aunque el jugador lleva varios meses atado por el club blanco, en las últimas semanas se han finiquitado los últimos detalles. El culebrón está muy cerca de finalizar.